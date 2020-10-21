شكرا لقرائتكم هل يشارك كهربا مع الأهلي ضد الوداد.. موسيماني يدفع به فى الشوط الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للأهلي بقيدة الجنوب أفريقي بيتس موسيماني على الدفع بمحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق في الشوط الثاني من مباراة الوداد الغربي المقرر لها التاسعة من مساء بعد غد ، الجمعة،بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا..وتعافي كهربا من الإصابة التى تعرض لها في مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري التى أقيمت الأحد قبل الماضي وكانت عبارة عن إجهاد في العضلة الخلفية ولم يشارك في مباراة الذهاب أمام الوداد التى أقيمت السبت الماضي وأنتهت بفوز الأحمر بثنائية نظيفة.

وخاض كهربا برنامج تأهيلي على مدار الأيام الماضية وشارك في مران الفريق الجماعي أمس بالتتش الذى خاضه الأهلي عقب راحة 48 ساعة حصل عليها الفريق عقب العودة من المغرب ورغم جاهزية اللاعب للمشاركة في المباريات إلا أن النية تتجه لدى الجهاز الفني أن يجلس كهربا على الدكة في لقاء الوداد ثم يتم الدفع به في الشوط الثاني.

من ناحية أخرى ، تلقت إدارة الأهلى خطابًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، يؤكد فيه على اتخاذ نفس الإجراءات التى تمت فى مباراة الذهاب بين الوداد المغربى والأهلى فى نصف نهائى بطولة إفريقيا بخصوص الشأن الإعلامى، وذلك بالسماح للمنسق الإعلامى لكل فريق، والمصور الخاص بكل نادٍ فقط لحضور المباراة، وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة من «كاف» فى هذا الصدد؛ بسبب الظروف الطارئة الخاصة لمواجهة جائحة كورونا.

وحدد «كاف» فى خطابه الإجراءات الخاصة بالمباراة فيما يتعلق بالشأن الإعلامى كما يلى:

Advertisements

• عدم حضور أى إعلامى أو مصور للمباراة باستثناء المنسق الإعلامى والمصور التابعين للنادى فقط لا غير.

• الفريق الخاص بالقناة الناقلة صاحبة الحقوق.

• إلغاء المنطقة الصحفية mixed zone.

• اللقاءات قبل وبعد المباراة فقط ضمن حقوق «كاف» والقناة الناقلة للمباراة.

• المؤتمر الصحفي قبل وبعد المباراة يكون مرئيا عبر الإنترنت دون حضور إعلاميين.