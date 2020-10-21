شكرا لقرائتكم هل يشارك كهربا مع الأهلي ضد الوداد.. موسيماني يدفع به فى الشوط الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للأهلي بقيدة الجنوب أفريقي بيتس موسيماني على الدفع بمحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق في الشوط الثاني من مباراة الوداد الغربي المقرر لها التاسعة من مساء بعد غد ، الجمعة،بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا..وتعافي كهربا من الإصابة التى تعرض لها في مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري التى أقيمت الأحد قبل الماضي وكانت عبارة عن إجهاد في العضلة الخلفية ولم يشارك في مباراة الذهاب أمام الوداد التى أقيمت السبت الماضي وأنتهت بفوز الأحمر بثنائية نظيفة.
وخاض كهربا برنامج تأهيلي على مدار الأيام الماضية وشارك في مران الفريق الجماعي أمس بالتتش الذى خاضه الأهلي عقب راحة 48 ساعة حصل عليها الفريق عقب العودة من المغرب ورغم جاهزية اللاعب للمشاركة في المباريات إلا أن النية تتجه لدى الجهاز الفني أن يجلس كهربا على الدكة في لقاء الوداد ثم يتم الدفع به في الشوط الثاني.
من ناحية أخرى ، تلقت إدارة الأهلى خطابًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، يؤكد فيه على اتخاذ نفس الإجراءات التى تمت فى مباراة الذهاب بين الوداد المغربى والأهلى فى نصف نهائى بطولة إفريقيا بخصوص الشأن الإعلامى، وذلك بالسماح للمنسق الإعلامى لكل فريق، والمصور الخاص بكل نادٍ فقط لحضور المباراة، وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة من «كاف» فى هذا الصدد؛ بسبب الظروف الطارئة الخاصة لمواجهة جائحة كورونا.
وحدد «كاف» فى خطابه الإجراءات الخاصة بالمباراة فيما يتعلق بالشأن الإعلامى كما يلى:
• عدم حضور أى إعلامى أو مصور للمباراة باستثناء المنسق الإعلامى والمصور التابعين للنادى فقط لا غير.
• الفريق الخاص بالقناة الناقلة صاحبة الحقوق.
• إلغاء المنطقة الصحفية mixed zone.
• اللقاءات قبل وبعد المباراة فقط ضمن حقوق «كاف» والقناة الناقلة للمباراة.
• المؤتمر الصحفي قبل وبعد المباراة يكون مرئيا عبر الإنترنت دون حضور إعلاميين.
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