شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد يحصد جائزة أفضل لاعب فى مواجهة بيراميدز وحوريا كوناكرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصد الدولى عبد الله السعيد لاعب نادى بيراميدز ، جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت فريقه بحوريا الغيني مساء أمس الثلاثاء وانتهت بفوز السماوي بهدفين نظيفين ليتأهل إلى نهائى الكونفدرالية الافريقية.

أغلق فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، صفحة مواجهة حوريا كوناكرى الغينى، بعد الفوز بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد المركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، فى لقاء نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد الفريق السماوى بطاقة التأهل للمباراة النهائية لمواجهة فريق نهضة بركان المغربى الذى تأهل بعد تحقيق الفوز على نظيره حسنية أغادير بنتيجة 2 / 1، ليلتقى بيراميدز ونهضة بركان فى صراح التتويج على اللقب القارى، لاسيما وأن بيراميدز يحلم بالتتويج باللقب لأول مرة فى تاريخه متسلحًا بأرقامه القياسية التي حققها خارج ملعبه في مشوار البطولة، حيث حقق الفوز في كل مبارياته السبعة التى خاضها خارج أرضه فى نسخة هذا الموسم من كأس الكونفدرالية.

وكان مشوار بيراميدز للوصول الى نصف نهائي الكونفدرالية ليس سهلاً، بل خاض عدة مباريات كانت أولى هذه المباريات فى البطولة كانت في دور 64 عندما ألتقى مع ايتوال الكونغولى وقد تفوق عليه ذهابا ايابا بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف وصعد لدور 32 الأول.

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وتعادل فى القاهرة بهدف مع شباب بلوزداد الجزائرى، ولكن استطاع الفوز عليه فى الجزائر بهدف لجون أنطوى صعد به للدور الثانى حيث لاقى يانج أفريكانز التنزانى واستطاع الفوز عليه أيضًا، فى المباراتين ذهابًا إيابًا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ليدخل دور المجموعات ويتصدر المجموعة الاول التى كانت تضم معه المصرى البورسعيدى واينوغو رينجرز النيجيرى وفريق نواذيبوالموريتانى بواقع خمسة انتصارات وهزيمة ليضمن صدارة المجموعة، حقق خلالها 5 انتصارات على أف سى نواذيبو والمصري مرتين، مقابل فوز وخسارة أمام إينوجو رينجرز.

وفى دور الثمانية لعب بيراميدز مع زاناكو واستطاع الفوز بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة فى لوساكا قبل ان يخسر بهدف فى القاهرة، وليصعد الى الدور قبل النهائى ويهزم حوريا بهدفين.