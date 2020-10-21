شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد العزيز: انتظام الدوري أحد أهم أسباب فوز الأهلى والزمالك في أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، أن استكمال مسابقة الدوري الممتاز أحد أهم الأسباب لفوز الأهلي والزمالك وبيراميدز في البطولات الافريقية، وغرد عبد العزيز على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "استكمال وانتظام مسابقة الدوري هو أحد الأسباب الرئيسية لفوز كل من الأهلى والزمالك وپيراميدز خارج ملاعبهم فى المنافسات الإفريقية".



خالد عبد العزيز على تويتر

وأضاف وزير الشباب السابق خالد عبد العزيز، أن عودة المنافسات المحلية عزز من قدرات الأندية المصرية في المنافسات الافريقية مما يعد إنجاز يحسب للحكومة المصرية واللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، معربا عن أمله أن تكون الألقاب الافريقية من نصيب مصر.

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وفي ذات السياق، يخوض فريق الأهلي اليوم، الأربعاء، مرانه الأساسي استعدادًا لمباراة الوداد المغربي المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويحاول الجهاز الفني تجهيز جميع لاعبيه للمباراة بمن فيهم قفشة ومروان محسن بعدما اشتكى الثنائي من إصابات بسيطة عقب لقاء الذهاب أمام الوداد بالمغرب.

وأكد الجهاز الطبي أن قفشة سيكون جاهزًا للمباراة المقبلة بعدما عانى اللاعب من إصابة في الضلوع خلال مباراة الذهاب أمام بطل المغرب السبت الماضي التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة، وأوضح الجهاز الطبي أن إصابة قفشة بسيطة وكانت عبارة عن كدمة في الضلوع تعرض لها في لقاء بيراميدز الأحد قبل الماضي بالدوري وتجددت الإصابة في مباراة الوداد بالمغرب لكنها إصابة بسيطة لن تمنع اللاعب من المشاركة في لقاء الجمعة المقبلة خاصة أن قفشة من أهم لاعبي الأحمر حالياً وسجل هدفاً في لقاء الوداد الأخير فيما سجل على معلول الهدف الثاني من ضربة جزاء.

من ناحية أخرى، توصل مسئولو الأهلي ممثلين في لجنة التخطيط والجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتصور نهائي في ملف اللاعبين المعارين، وذلك بتحديد العائدين لصفوف الفريق واللاعبين الذين سيتم تجديد إعارتهم وهؤلاء الذين سيتم الاستغناء عنهم بشكل نهائي، وأبلغ مسئولو الأهلي 4 لاعبين بعودتهم لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد بعد انتهاء اعارتهم وهم ناصر ماهر ومحمد عبد المنعم كامبوس المعارين لسموحة، عمار حمدي المعار لطلائع الجيش ومحمد شريف نجم الفريق المعار لانبي.