شكرا لقرائتكم خبر عن العميد يتسلح بـ21 لاعبا لموقعة المقاولون فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر العميد حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى على السفر إلى السويس والدخول فى معسكر مغلق بـ21 لاعبا لمباراة المقاولون العرب فى كأس مصر والمقرر لها غدا الخميس.

وكان العميد قد تولى المهمة منذ أيام قليلة خاض خلالها 3 تدريبات فقط على ملاعب النادى فى سموحة وطالب اللاعبين ببذل أقصى جهد مؤكدا أن مباريات كأس مصر لا تعرف المستحيل وأنها بطولة منفصلة ثلاث مباريات فقط تحقق لسيد البلد بطولة يحلم بها جماهير الثغر.

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واختار حسام حسن 21 لاعبا هم : عماد السيد و عمرو خليل فى حراسه المرمى، محمود شعبان و أسامه العزب و إسلام جمال و مروان النجار و محمد رجب و سيد سالم و صبرى رحيل فى خط الظهر، مروان عطيه و عبد الغنى محمد و كريم الديب و خالد الغندور و محمد الصباحى و أيمن غباشى و رازق سيسيه و أحمد راشد فى خط الوسط، خالد قمر و احمد رفعت و اكوى و بلال السيد فى خط الهجوم.

يغيب عن فريق الاتحاد السكندري أمام المقاولون كل من محمد أنور و محمود رزق و هشام محمد و عمر الميدانى و أحمد حجى للإصابه وأحمد نبيل مانجه للإيقاف ومحمود الزنفلى لأسباب فنيه.