شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يستقر على الدفع بكهربا فى الشوط الثانى أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيدة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على الدفع بمحمود عبد المنعم كهربا فى الشوط الثانى من مباراة الوداد الغربى المقرر لها التاسعة من مساء بعد غد الجمعة، باستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وتعافى كهربا من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة بيراميدز الأخيرة بالدورى التى أقيمت الأحد قبل الماضى وكانت عبارة عن إجهاد فى العضلة الخلفية ولم يشارك فى مباراة الذهاب أمام الوداد التى أقيمت السبت الماضى وانتهت بفوز الأحمر بثنائية نظيفة.
وخاض كهربا برنامجا تأهيليا على مدار الأيام الماضية وشارك فى مران الفريق الجماعى أمس بالتتش الذى خاضه الأهلى عقب راحة 48 ساعة، حصل عليها الفريق عقب العودة من المغرب ورغم جاهزية اللاعب للمشاركة فى المباريات، إلا أن النية تتجه لدى الجهاز الفنى أن يجلس كهربا على الدكة فى لقاء الوداد ثم يتم الدفع به فى الشوط الثانى.
من ناحية أخرى تلقت إدارة الأهلى خطابًا من الاتحاد الاأفريقى لكرة القدم، يؤكد فيه على اتخاذ نفس الإجراءات التى تمت فى مباراة الذهاب بين الوداد المغربى والأهلى فى نصف نهائى بطولة أفريقيا بخصوص الشأن الإعلامى، وذلك بالسماح للمنسق الإعلامى لكل فريق، والمصور الخاص بكل نادٍ فقط لحضور المباراة، وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة من "كاف" فى هذا الصدد؛ بسبب الظروف الطارئة الخاصة لمواجهة جائحة كورونا.
وحدد "كاف" فى خطابه الإجراءات الخاصة بالمباراة فيما يتعلق بالشأن الإعلامى كما يلى:
- عدم حضور أى إعلامى أو مصور للمباراة باستثناء المنسق الإعلامى والمصور التابعين للنادى فقط لا غير.
- الفريق الخاص بالقناة الناقلة صاحبة الحقوق.
- إلغاء المنطقة الصحفية mixed zone.
- اللقاءات قبل وبعد المباراة فقط ضمن حقوق "كاف" والقناة الناقلة للمباراة.
- المؤتمر الصحفى قبل وبعد المباراة يكون مرئيا عبر الإنترنت دون حضور إعلاميين.
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