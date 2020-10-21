شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يحتفل بعيد ميلاد نجله كريم قبل مواجهة الوداد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الدولى التونسى على معلول، ظهير أيسر الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بعيد ميلاد نجله "كريم" قبل ساعات من مواجهة الوداد المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى، لاسيما أن مباراة الذهاب التى أقيمت فى المغرب انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، ليضع الأهلى قدمًا فى الوصول لنهائى دورى الأبطال.

ونشر معلول عدة صور لنجله كريم، عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، لتهنئته بعيد ميلاده، حيث يرتبط اللاعب بعلاقة وطيدة بنجله الذى يظهر معه فى معظم أوقاته.

Advertisements

على صعيد آخر يحاول الجهاز الفنى للأهلى تجهيز جميع لاعبيه للمباراة بمن فيهم قفشة ومروان محسن بعدما اشتكى الثنائي من إصابات بسيطة عقب لقاء الذهاب أمام الوداد بالمغرب وأكد الجهاز الطبي أن قفشة سيكون جاهزًا للمباراة المقبلة بعدما عانى اللاعب من إصابة في الضلوع خلال مباراة الذهاب أمام بطل المغرب السبت الماضي التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة، وأوضح الجهاز الطبي أن إصابة قفشة بسيطة وكانت عبارة عن كدمة في الضلوع تعرض لها فى لقاء بيراميدز الأحد قبل الماضي بالدوري وتجددت الإصابة في مباراة الوداد بالمغرب لكنها إصابة بسيطة لن تمنع اللاعب من المشاركة فى لقاء الجمعة المقبلة خاصة أن قفشة من أهم لاعبي الأحمر حالياً وسجل هدفاً في لقاء الوداد الأخير فيما سجل على معلول الهدف الثانى من ضربة جزاء.

من ناحية أخرى توصل مسئولو الأهلى ممثلين فى لجنة التخطيط والجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لتصور نهائى فى ملف اللاعبين المعارين، وذلك بتحديد العائدين لصفوف الفريق واللاعبين الذين سيتم تجديد إعارتهم وهؤلاء الذين سيتم الاستغناء عنهم بشكل نهائى، وأبلغ مسئولو الأهلي 4 لاعبين بعودتهم لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد بعد انتهاء اعارتهم وهم ناصر ماهر ومحمد عبد المنعم كامبوس المعارين لسموحة، عمار حمدي المعار لطلائع الجيش ومحمد شريف نجم الفريق المعار لانبي، فيما لازال موقف أكرم توفيق غامضًا سواء بعودته لصفوف الفريق أو بتجديد إعارته مرة أخرى.

واستقر مسئولو الأهلى على تجديد إعارة عدد من اللاعبين أبرزهم أحمد ريان ومحمود الجزار وصلاح محسن، بينما هناك اتجاه للاستغناء بشكل نهائي عن بعض اللاعبين ومنهم كريم يحيى وفوزى الحناوى.

وفى شأن متصل أكد الجهاز الطبى جاهزية محمد مجدى قفشة صانع ألعاب الفريق للمشاركة فى مباراة الوداد، بعد تعافيه من الإصابة المزدوجة التي تعرض لها في مباراة الذهاب، وأجرى قفشة أشعة على الضلوع بعدما تعرض لكدمة إلى جانب أشعة أخرى على العضلة الخلفية بعد شكواه من إجهاد، وقرر الجهاز الطبى إجراء اللاعب أشعتين للاطمئنان على جاهزيته إلا أن نتائجهما جاءت مطمئنه وبالتالى فالأمر لن يبعده عن التواجد مع الفريق.