زى النهاردة.. الأهلى والزمالك يتعادلان فى حضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 21 أكتوبر 1955، أقيمت قمة الأهلى والزمالك رقم 13 فى مسابقة الدورى ضمن فعاليات الأسبوع الخامس على ملعب الأهلى بالجزيرة في حضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقادة ثورة يوليو فى مباراة خصص دخلها لدعم تسليح الجيش.
انتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق، حيث تقدم الضيوف فى الدقيقة 30 عن طريق علاء الحامولى وتعادل صالح سليم بعدها بثلاث دقائق، وفى الدقيقة 50 تقدم الأهلى عن طريق وجيه مصطفى وتمكن علاء الحامولى من إدراك التعادل للزمالك وتسجيل هدفه الثانى فى الدقيقة 68.
واستمر الزمالك فى الصدارة برصيد 8 نقاط فى خمس مباريات يليه الأهلى برصيد 7 نقاط من 4 مباريات فى المركز الثانى.
بينما جاء تشكيل الزمالك مكونا من :في حراسة المرمي: علي بكر ، في خط الدفاع والوسط: يكن حسين، نور الدين الدالي "قائد الفريق"، علي شرف، علي أبو القاسم، سليمان داود ، في خط الهجوم: عصام بهيج، السوداني خليل سعيد قدري، علاء الحامولي، شريف الفأر، أحمد سليم.
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