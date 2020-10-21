شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: مباراة الزمالك والرجاء لن تؤجل بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن مباراة الزمالك والرجاء المقرر إقامتها فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل، لن يتم تأجيلها من قبل الكاف، وقال شوبير فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "ساعة مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: لا توجد أزمات فى الزمالك والمسحة سلبية بنسبة 100%، أما الرجاء كان لديه حالتين قبل المباراة وبعد اللقاء ثبت وجود 6 حالات إضافية ليصبح لديه 8 حالات كاملة، مسئولى الكاف فى المغرب تلقوا مستندات من الرجاء بالموقف، لكن القرار النهائى بأى حال لن يتم تأجيله، والبعض يرجح بأن مباراة العودة قد تقام يوم 30 أكتوبر.

وواصل: أتوقع أن الكاف لن يوافق على تأجيل المباراة وهذا ما حدث مع حسنية أغادير ونهضة بركان من قبل فى ظرف مماثلة، القرار سيصدر اليوم والمواقع المغربية تؤكد التأجيل لكن وجهة نظرى هو أنه لن يؤجل.

من جانبه علق عادل الرحموني رئيس رابطة النقاط الرياضيين فى المغرب، على موقف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى موافقته على أى تأجيل بسبب الظروف الصحية للاعبى الرجاء، وقال الرحمونى: فريق الرجاء يجب أن يدخل فى حجر صحى لمدة 14 يوماً وفقاً للبروتكولات الطبية المعمول به داخل المملكة، ليس هناك توافق بين الرجاء وحسنية أغادير، لأن الرجاء مضطر إلى السفر إلى دولة أخرى بينما أغادير كان فى المغرب، وتصريح رئيس الزمالك يؤكد إعلاء مصلحة اللاعبين، والرجاء يحيى الزمالك على هذه الروح.