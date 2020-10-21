شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة مع الإسماعيلى وميت عقبة والإعلاميين فى قبل نهائى دورى الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام، اليوم الأربعاء، مباراتى قبل النهائى للدورى الممتاز لكرة الصالات والتى ستقام على الصالة المغطاة بنادى الشرقية للدخان، حيث يلتقى فريق مصر المقاصة مع الإسماعيلى فى الساعة الرابعة عصرا، بينما يلتقي فريق ميت عقبة مع الإعلاميين في السادسة مساء، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بعد غد الخميس.

يذكر أن مصر المقاصة قد تأهل للدور قبل النهائى بعد تربعه على القمة برصيد 45 نقطة وجاء ميت عقبة فى المركز الثانى برصيد 36 نقطة والإعلاميين ثالثا برصيد 33 نقطة وحسم الإسماعيلى المركز الرابع برصيد 32 نقطة بعد منافسة شرسة مع البنك الأهلى الذى جاء فى المركز الخامس برصيد 21 نقطة والمنيا صاحب المركز السادس برصيد 29 نقطة ، بينما هبط من الدوري الممتاز للقسم الثاني فريقي ناصر الفكرية الذي احتل المركز الثامن بثماني نقاط ووراق العرب الذي جاء في المركز العاشر والأخير بنقطتين.

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فى سياق متصل، يدخل منتخب مصر لكرة الصالات معسكرا مغلقا يوم 25 أكتوبر قبل أن تتوجه بعثة المنتخب برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات لدولة الإمارات يوم 30 أكتوبر لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الإماراتي يومي 3 و5 نوفمبر علي أن يعود المنتخب إلى القاهرة يوم 6 نوفمبر، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم ليتوانيا 2021.

ويضم معسكر القاهرة 16 لاعبا يتوجه منهم 13 لاعبًا للإمارات ينضم إليهم عصام علاء المحترف بالدوري الإماراتي.