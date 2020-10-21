شوبير: 29 كأسا اختفوا من الجبلاية رغم تواجدهم بعد الحريق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن أزمة جديدة بشأن الكؤوس المفقودة لدى اتحاد الكرة، وقال شوبير فى تصريحات إذاعية عبر برنامجه "مع شوبير" المذاع على أون سبورت إف إم: "اتضح أن هناك 29 كأسا غير موجودة فى اتحاد الكرة رغم أنه تم الإمضاء على تواجدهم بعد حريق الاتحاد يا ترى راحت فين الكؤوس".
وكانت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة قد قررت تشكيل لجنة مطابقة لمتابعة أزمة ضياع الكؤوس مؤخرًا، وتضم اللجنة كلًا من حسين حلمى وإبراهيم إلياس من اللجنة القانونية للجبلاية ومحمود خليل مدير الحسابات ومحمد زاهر مسئول المراجعة، ويتمثل دور اللجنة فى مطابقة ما يعثر عليه اتحاد الكرة من كؤوس مع المثبت فى محضر المفقودات الذى تم عمله منذ حريق الجبلاية.
من ناحية أخرى قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم إقامة الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز لموسم 19-2020 أيام 29 و30 و31 أكتوبر الحالى، وتشهد الجولة الأخيرة للدورى لقاءات: بيراميدز مع المقاولون العرب، طلائع الجيش مع الأهلى، سموحة مع إف سى مصر، الإنتاج الحربى مع مصر للمقاصة، أسوان مع الاتحاد السكندرى، الزمالك مع الإسماعيلى، الجونة مع حرس الحدود، والمصرى مع وادى دجلة.
كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم إرسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز للاشتراك فى بطولتى الأندية الأفريقية المقبلتين، أسوة بما حدث الموسم الماضى، نظرًا لأن بطولة كأس مصر هذا الموسم ستنتهى فى وقت يقترب من انطلاق النسخة الجديدة لبطولات أفريقيا، ويترتب على ذلك مشاركة صاحبى المركزين الأول والثانى فى بطولة أبطال الدورى الأفريقى، بينما يشارك الثالث والرابع فى الكونفيدرالية.
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