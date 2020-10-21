شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: 29 كأسا اختفوا من الجبلاية رغم تواجدهم بعد الحريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن أزمة جديدة بشأن الكؤوس المفقودة لدى اتحاد الكرة، وقال شوبير فى تصريحات إذاعية عبر برنامجه "مع شوبير" المذاع على أون سبورت إف إم: "اتضح أن هناك 29 كأسا غير موجودة فى اتحاد الكرة رغم أنه تم الإمضاء على تواجدهم بعد حريق الاتحاد يا ترى راحت فين الكؤوس".

وكانت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة قد قررت تشكيل لجنة مطابقة لمتابعة أزمة ضياع الكؤوس مؤخرًا، وتضم اللجنة كلًا من حسين حلمى وإبراهيم إلياس من اللجنة القانونية للجبلاية ومحمود خليل مدير الحسابات ومحمد زاهر مسئول المراجعة، ويتمثل دور اللجنة فى مطابقة ما يعثر عليه اتحاد الكرة من كؤوس مع المثبت فى محضر المفقودات الذى تم عمله منذ حريق الجبلاية.

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