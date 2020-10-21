شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة حكما لمباراة مدغشقر وكوت ديفوار بتصفيات أمم أفريقيا 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم المصرى المونديالى جهاد جريشة حكماً لمباراة مدغشقر وكوت ديفوار، المقرر إقامتها بالعاصمة انتاناناريفو يوم 17 نوفمبر المقبل بالجولة الرابعة بالمجموعة الحادية عشر لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.
يعاون جهاد جريشة فى إدارة اللقاء أحمد حسام طه مساعد أول وسمير جمال مساعد ثانى وأحمد الغندور حكم رابع.
جدير بالذكر أن مدغشقر تحتل قمة المجموعة برصيد 6 نقاط وكوت ديفوار الثانى برصيد 3 نقاط وسوف يلتقي الفريقان أولا بكوت ديفوار يوم 14 نوفمبر بالجولة الثالثة قبل هذا اللقاء.
وتابع البدرى أن إعلان القائمة المحلية للمنتخب قد تكون بعد يوم 6 نوفمبر المقبل وهو موعد نهائي دورى أبطال أفريقيا، حيث يلعب الأهلي مع الوداد المغربي الليلة في ذهاب نصف نهائي دورى الأبطال فيما يلعب الزمالك غداً مع الرجاء الغربي في نفس الدور وتقام المباراتين بالمغرب.
وأكد المدير الفني للمنتخب أنه قد يضم رمضان صبحى لاعب بيراميدز للمنتخب خلال الفترة المقبلة، وقرر حسام البدرى استدعاء 25 لاعبًا لمعسكر الفراعنة استعدادًا ويفاضل البدرى بين قائمة مبدئية من اللاعبين تضم 50 لاعبًا.
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