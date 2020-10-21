شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يجتمع بالجبلاية ويحضر تأبين عزمى مجاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى الثانية والنصف ظهر اليوم موعدا لاجتماع الجهاز الفنى والإدارى والطبى بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم، فى حضور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم والمشرف على المنتخب الأولمبى لبحث ترتيبات المعسكر القادم، حيث يتم تحديد موعد بداية المعسكر وجدول التدريبات.

ويناقش الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى خلال الاجتماع نتائج متابعات الجهاز الفنى للاعبين خلال الفترة الأخيرة ومنذ استئناف مسابقة الدورى الممتاز وكأس مصر والمباريات الأفريقية تمهيدا لاختيار القائمة.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد أعلن منذ أيام الاتفاق على إقامة مباراة ودية مع المنتخب الأولمبى البرازيلى تحدد لها 16 نوفمبر على استاد الجوهرة السعودى بمدينة جده، وجارٍ الاتفاق على مباراة ودية دولية ثانية مع أحد المنتخبات يوم 13 نوفمبر. Advertisements

ويتناول المدير الفنى خلال الاجتماع أهداف المرحلة المقبلة والمطلوب من كل فرد داخل الجهاز الفنى من أجل العمل على تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية خلال أولمبياد طوكيو الذى ينطلق يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يشارك الجهاز الفنى بعد انتهاء الاجتماع فى حفل تأبين الراحل الكابتن عزمى مجاهد، والذى تحدد له الرابعة عصرا بمقر الاتحاد.