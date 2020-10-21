المنتخب الأوليمبى يجتمع بالجبلاية ويحضر تأبين عزمى مجاهد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى الثانية والنصف ظهر اليوم موعدا لاجتماع الجهاز الفنى والإدارى والطبى بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم، فى حضور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم والمشرف على المنتخب الأولمبى لبحث ترتيبات المعسكر القادم، حيث يتم تحديد موعد بداية المعسكر وجدول التدريبات.
وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد أعلن منذ أيام الاتفاق على إقامة مباراة ودية مع المنتخب الأولمبى البرازيلى تحدد لها 16 نوفمبر على استاد الجوهرة السعودى بمدينة جده، وجارٍ الاتفاق على مباراة ودية دولية ثانية مع أحد المنتخبات يوم 13 نوفمبر.
ويتناول المدير الفنى خلال الاجتماع أهداف المرحلة المقبلة والمطلوب من كل فرد داخل الجهاز الفنى من أجل العمل على تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية خلال أولمبياد طوكيو الذى ينطلق يوليو المقبل.
ومن المقرر أن يشارك الجهاز الفنى بعد انتهاء الاجتماع فى حفل تأبين الراحل الكابتن عزمى مجاهد، والذى تحدد له الرابعة عصرا بمقر الاتحاد.
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