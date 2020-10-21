يترقب متابعو كرة القدم ، مواجهة مثيرة في أولى جولات مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا ، عندما يلاقي فريق بايرن ميونيخ الألماني نظيره الإسباني أتليتكو مدريد في إطار منافساتالمجموعة الأولى .
ومن المقرر إقامة المباراة في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة ، على ملعب بايرن ميونيخ " أليانز أرينا ".
ويخوض الفريق البافاري المباراة بعد إنجازات أوروبية حققها الموسم الماضي بتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي ، فيما يسعى أتليتكو لمواصلة النتائج الجيدة التي بدأها في انطلاق الليجا وكان آخرها الفوز على سيلتا فيجو .
ويشارك الفريقان في المجموعة رفقة ناديي سالزبورج النمساوي ولوكوموتيف موسكو الروسي .
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم .. مواجهة مثيرة بأبطال أوروبا بين بايرن ميونيخ وأتليتكو مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.