اليوم .. مواجهة مثيرة بأبطال أوروبا بين بايرن ميونيخ وأتليتكو مدريد

يترقب متابعو كرة القدم ، مواجهة مثيرة في أولى جولات مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا ، عندما يلاقي فريق بايرن ميونيخ الألماني نظيره الإسباني أتليتكو مدريد في إطار منافسات

المجموعة الأولى .ومن المقرر إقامة المباراة في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة ، على ملعب بايرن ميونيخ " أليانز أرينا ".ويخوض الفريق البافاري المباراة بعد إنجازات أوروبية حققها الموسم الماضي بتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي ، فيما يسعى أتليتكو لمواصلة النتائج الجيدة التي بدأها في انطلاق الليجا وكان آخرها الفوز على سيلتا فيجو .ويشارك الفريقان في المجموعة رفقة ناديي سالزبورج النمساوي ولوكوموتيف موسكو الروسي .



