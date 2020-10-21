8 أعضاء في لجنة أصحاب المصالح .. والاجتماع 4 مرات سنويا

حدد اتحاد الكرة في لائحة النظام الأساسي الجديدة، عدد أعضاء لجنة أصحاب المصالح التي سيتم تشكيلها بعد اعتماد اللائحة.

وقال مصدر باتحاد الكرة إن

اللجنة سيرأسها نائب رئيس الاتحاد وتضم 8 أعضاء من أصحاب المصالح ممن هم ليسوا ضمن الجمعية العمومية على أن تجتمع 4 مرات في السنة وتقدم مقترحاتها لاتحاد الكرة في مختلف الأمور ويناقشها الاتحاد في اجتماعات مجلس الإدارة للأخذ بالأفكار الجيدة أو المناسبة منها حسب وجهة نظر مسؤولي الاتحاد.