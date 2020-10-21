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8 أعضاء في لجنة أصحاب المصالح .. والاجتماع 4 مرات سنويا

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حدد اتحاد الكرة في لائحة النظام الأساسي الجديدة، عدد أعضاء لجنة أصحاب المصالح التي سيتم تشكيلها بعد اعتماد اللائحة.
وقال مصدر باتحاد الكرة إن

اللجنة سيرأسها نائب رئيس الاتحاد وتضم 8 أعضاء من أصحاب المصالح ممن هم ليسوا ضمن الجمعية العمومية على أن تجتمع 4 مرات في السنة وتقدم مقترحاتها لاتحاد الكرة في مختلف الأمور ويناقشها الاتحاد في اجتماعات مجلس الإدارة للأخذ بالأفكار الجيدة أو المناسبة منها حسب وجهة نظر مسؤولي الاتحاد.
 
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