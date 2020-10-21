8 أعضاء في لجنة أصحاب المصالح .. والاجتماع 4 مرات سنويا

حدد اتحاد الكرة في لائحة النظام الأساسي الجديدة، عدد أعضاء لجنة أصحاب المصالح التي سيتم تشكيلها بعد اعتماد اللائحة.
وقال مصدر باتحاد الكرة إن
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