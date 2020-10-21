أكد خالد عيد المدير الفنى لغزل المحلة على أن لاعبى فريقه لم يحصل على مكافآت الصعود للدورى الممتاز حتى الآن هذا بخلاف باقى مستحقاتهم المالية حسب بنود التعاقد مع النادى .
مشيراً إلى انه طرح بعض اسماء اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيره
وأضاف عيد لكى نكمل المسيرة مع الفريق فى الممتاز لازم يتوافر الدعم المادى اللازم أوالرحيل عن النادى وخاصه اننى لا استطيع العمل وأنا ليس لدى أدوات من لاعبين وخلافه .
منوها على أن نجاحه مع الفريق مرهون بعمل فريق جيد ومحترم وهذا لآياتى إلا بوجود تدعيمات للفريق بلاعبين أصحاب خبرات تكون قوية حتى لا يهبط الفريق مرة أخرى للدرجة الثانية .
كانت هذه تفاصيل خبر خالد عيد يطالب إدارة غزل المحلة بدعم الفريق بأصحاب الخبرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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