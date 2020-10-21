خالد عيد يطالب إدارة غزل المحلة بدعم الفريق بأصحاب الخبرات

أكد خالد عيد المدير الفنى لغزل المحلة على أن لاعبى فريقه لم يحصل على مكافآت الصعود للدورى الممتاز حتى الآن هذا بخلاف باقى مستحقاتهم المالية حسب بنود التعاقد مع النادى .

مشيراً إلى انه طرح بعض اسماء اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيره

على مجلس إلادارة لضمهم إلى صفوف الفريق الموسم المقبل وكان رد المجلس ايجابى ولكن لا يوجد تنفيذ على أرض الواقع حتى الآن .وأضاف عيد لكى نكمل المسيرة مع الفريق فى الممتاز لازم يتوافر الدعم المادى اللازم أوالرحيل عن النادى وخاصه اننى لا استطيع العمل وأنا ليس لدى أدوات من لاعبين وخلافه .منوها على أن نجاحه مع الفريق مرهون بعمل فريق جيد ومحترم وهذا لآياتى إلا بوجود تدعيمات للفريق بلاعبين أصحاب خبرات تكون قوية حتى لا يهبط الفريق مرة أخرى للدرجة الثانية .