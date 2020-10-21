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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي ضد الوداد الرياضي والقنوات الناقلة



موعد مباراة الأهلي ضد الوداد الرياضي والقنوات حيث يوجه المارد الأحمر نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، لحسم المتأهل إلى المباراة النهائية من المسابقة الأفريقية.

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد الرياضي والقنوات الناقلة



موعد مباراة الأهلي ضد الوداد الرياضي والقنوات الناقلة حيث تُقام مباراة الأهلى والوداد فى إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل 23 أكتوبر، على استاد "القاهرة الدولي بدون جماهير.

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد الرياضي والقنوات الناقلة



موعد مباراة الأهلي ضد الوداد الرياضي والقنوات الناقلة حيث يقام اللقاء الحاسم والمؤهل لنهائى أفريقيا بدون حضور الجماهير، وسط الالتزام بالقواعد الصحية والإجراءات الوقائية الصارمة؛ لتجنب الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد الرياضي والقنوات الناقلة



موعد مباراة الأهلي ضد الوداد الرياضي والقنوات الناقلة حيث تنقل قناة بى إن سبورت اللقاء.

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موعد مباراة الأهلي ضد الوداد الرياضي والقنوات الناقلة



موعد مباراة الأهلي ضد الوداد الرياضي والقنوات الناقلة حيث يركز الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى على بعض الجوانب الفنية قبل مواجهة العودة أمام الوداد المغربى فى إياب دور النصف النهائى لبطولة دورى أبطال افريقيا والمقرر اقامتها على ملعب ستاد القاهرة الدولى يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد حسم الفريق الأحمر مباراة الذهاب والتى أقيمت فى الدار البيضاء يوم السبت الماضى بهدفين نظيفين لصالحه.

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد الرياضي والقنوات الناقلة



موعد مباراة الأهلي ضد الوداد الرياضي والقنوات الناقلة ويهتم موسيمانى بتسديد لاعبيه لضربات الترجيح تجنباً للجوء اليها فى حالة التعادل سواء فى مباراة الوداد القادمة أو فى المباراة النهائية، والتى فى حال انتهاء وقتها الأصلى والإضافى بالتعادل سيتم اللجوء اليها لتحديد بطل النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال افريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد الرياضي والقنوات الناقلة



موعد مباراة الأهلي ضد الوداد الرياضي والقنوات الناقلة وحذر جهاز الكرة بالأهلى لاعبيه من الاختلاط خلال الأيام القادمة تجنباً لتعرض أياً منهم للإصابة بفيروس كورونا، وهو الأمر الذى سيحول دون مشاركته فى مواجهة الوداد المغربى المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة فى إياب دور النصف النهائى لبطولة دورى أبطال افريقيا، بعد حسم الفريق الأحمر مباراة الذهاب التى أقيمت فى الدار البيضاء يوم السبت الماضى بهدفين نظيفين لصالحه.

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد الرياضي والقنوات الناقلة



موعد مباراة الأهلي ضد الوداد الرياضي والقنوات الناقلة ويرفض الكاف تأجيل أى مباريات للفرق التى يتعرض لاعبيها للإصابة بفيروس كورونا سواء فى بطولة دورى أبطال افريقيا أو الكونفدرالية، حيث يصر الاتحاد الافريقى على استكمال المسابقة فى مواعيدها المُحددة.