شكرا لقرائتكم موسيماني يضع برنامج خاص لرفع لياقة الشيخ ووحيد قبل مواجهة الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وضع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي برنامج خاص لثنائي الفريق أحمد الشيخ ومحمود وحيد من أجل رفع لياقتهما البدنية بالشكل الذي يؤهلهما للمشاركة في لقاء الوداد المغربي المقرر له التاسعة من مساء بعد غد ، الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويرغب موسيماني في تجهيز جميع لاعبي الفريق لخوض لقاء العودة أمام بطل المغرب بكل جدية وتركيز ولياقة فنية وبدنية عالية حتى يعبر الأحمر محطة الوداد ويصعد لهائي أفريقيا بعدما سبق وفاز الاهلي على بطل المغرب بثنائية نظيفة في لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي.
وشارك أحمد الشيخ كبديل في لقاء الذهاب فيما لم يظهر محمود وحيد في مباريات الفريق الأخيرة بسبب معاناته من إصابة بإجهاد في العضلة الضامة.
من ناحية أخرى ، تلقت إدارة الأهلى خطابًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، يؤكد فيه على اتخاذ نفس الإجراءات التى تمت فى مباراة الذهاب بين الوداد المغربى والأهلى فى نصف نهائى بطولة إفريقيا بخصوص الشأن الإعلامى، وذلك بالسماح للمنسق الإعلامى لكل فريق، والمصور الخاص بكل نادٍ فقط لحضور المباراة، وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة من «كاف» فى هذا الصدد؛ بسبب الظروف الطارئة الخاصة لمواجهة جائحة كورونا.
وحدد «كاف» فى خطابه الإجراءات الخاصة بالمباراة فيما يتعلق بالشأن الإعلامى كما يلى:
• عدم حضور أى إعلامى أو مصور للمباراة باستثناء المنسق الإعلامى والمصور التابعين للنادى فقط لا غير.
• الفريق الخاص بالقناة الناقلة صاحبة الحقوق.
• إلغاء المنطقة الصحفية mixed zone.
• اللقاءات قبل وبعد المباراة فقط ضمن حقوق «كاف» والقناة الناقلة للمباراة.
• المؤتمر الصحفي قبل وبعد المباراة يكون مرئيا عبر الإنترنت دون حضور إعلاميين.
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