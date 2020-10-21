شكرا لقرائتكم موسيماني يضع برنامج خاص لرفع لياقة الشيخ ووحيد قبل مواجهة الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي برنامج خاص لثنائي الفريق أحمد الشيخ ومحمود وحيد من أجل رفع لياقتهما البدنية بالشكل الذي يؤهلهما للمشاركة في لقاء الوداد المغربي المقرر له التاسعة من مساء بعد غد ، الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويرغب موسيماني في تجهيز جميع لاعبي الفريق لخوض لقاء العودة أمام بطل المغرب بكل جدية وتركيز ولياقة فنية وبدنية عالية حتى يعبر الأحمر محطة الوداد ويصعد لهائي أفريقيا بعدما سبق وفاز الاهلي على بطل المغرب بثنائية نظيفة في لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي.

وشارك أحمد الشيخ كبديل في لقاء الذهاب فيما لم يظهر محمود وحيد في مباريات الفريق الأخيرة بسبب معاناته من إصابة بإجهاد في العضلة الضامة.

من ناحية أخرى ، تلقت إدارة الأهلى خطابًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، يؤكد فيه على اتخاذ نفس الإجراءات التى تمت فى مباراة الذهاب بين الوداد المغربى والأهلى فى نصف نهائى بطولة إفريقيا بخصوص الشأن الإعلامى، وذلك بالسماح للمنسق الإعلامى لكل فريق، والمصور الخاص بكل نادٍ فقط لحضور المباراة، وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة من «كاف» فى هذا الصدد؛ بسبب الظروف الطارئة الخاصة لمواجهة جائحة كورونا.

وحدد «كاف» فى خطابه الإجراءات الخاصة بالمباراة فيما يتعلق بالشأن الإعلامى كما يلى:

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• عدم حضور أى إعلامى أو مصور للمباراة باستثناء المنسق الإعلامى والمصور التابعين للنادى فقط لا غير.

• الفريق الخاص بالقناة الناقلة صاحبة الحقوق.

• إلغاء المنطقة الصحفية mixed zone.

• اللقاءات قبل وبعد المباراة فقط ضمن حقوق «كاف» والقناة الناقلة للمباراة.

• المؤتمر الصحفي قبل وبعد المباراة يكون مرئيا عبر الإنترنت دون حضور إعلاميين.