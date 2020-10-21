شكرا لقرائتكم جهاز المنتخب الأولمبي يعقد اجتماعا بالجبلاية ويحضر تأبين عزمي مجاهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي الثانية والنصف ظهر اليوم موعدا لاجتماع الجهاز الفني والإداري والطبي بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في حضور أحمد عبد الله عضو اللجنه الخماسية المكلفه بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف علي المنتخب الاولمبي لبحث ترتيبات المعسكر القادم حيث يتم تحديد موعد بداية المعسكر وجدول التدريبات.

ويناقش الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي خلال الاجتماع نتائج متابعات الجهاز الفني للاعبين خلال الفتره الأخيرة ومنذ استئناف مسابقة الدوري الممتاز وكأس مصر والمباريات الأفريقية تمهيدا لاختيار القائمة .

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد اعلن منذ أيام الاتفاق علي إقامة مباراه وديه مع المنتخب الأولمبي البرازيلي تحدد لها 16 نوفمبر علي ستاد الجوهره السعودي بمدينة جده وجاري الاتفاق علي مباراه وديه دوليه ثانيه مع احد المنتخبات يوم 13 نوفمبر .

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ويتناول المدير الفني خلال الاجتماع أهداف المرحلة القادمة والمطلوب من كل فرد داخل الجهاز الفني من اجل العمل علي تحقيق انجاز جديد للكره المصريه خلال أولمبياد طوكيو الذي ينطلق يوليو القادم .

ومن المقرر أن يشارك الجهاز الفني بعد انتهاء الاجتماع في حفل تابين الراحل الكابتن عزمي مجاهد والذي تحدد له الرابعه عصر بمقر الاتحاد.