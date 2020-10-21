شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. أيمن شوقى يسجل أول أهدافه مع الأهلي في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 21 أكتوبر 1984 ، سجل أيمن شوقي أول أهدافه مع الأهلي في الدوري، عندما سجل الهدف الأول للأهلي في شباك المقاولون، وأضاف ربيع ياسين الهدف الثاني، ليقودا الأهلي للفوز بهدفين دون رد في الأسبوع الرابع..ولد شوقى فى 9 ديسمبر 1962، وارتدى قميصى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر فى فترة منتصف الثمانينيات وبداية التسعينيات، وكان ضمن قائمة منتخب مصر التى شاركت فى كأس العالم بإيطاليا عام 1990، وحصل شوقى مع الأهلى على 19 بطولة وسجل 57 هدفًا.

بدأ أيمن شوقى مسيرته الكروية فى نادى الكروم وبعد حصوله على لقب هداف موسم 1983-1984، انتقل للأهلى واستمر معه طوال 11 موسما حتى نهاية موسم 94 – 1995، حيث تعاقد مع الأهلى على بياض مقابل الحصول على 110 جنيهات شهريا، مع وعد بالحصول على 20 ألف جنيه بعد التوقيع، لكنه لعب لمدة 6 مواسم مقابل 110 جنيهات شهريا، وقيمة الـ 20 ألف جنيه لم يحصل عليها إلا بعد 6 سنوات كاملة.

كانت أول مباراة رسمية لشوقي بقميص الأهلي في الأسبوع الأول موسم 84 – 1985 أمام المنصورة بملعبها وفاز الأهلي 4/صفر سجل علاء ميهوب هدفين وكل من مصطفى عبده ومحمود الخطيب هدفًا .

خلال تواجده توج أيمن شوقي مع القلعة الحمراء بـ 19 بطولة وهى: 6 بطولات دوري عام وكأس مصر 5 مرات وكأس أفريقيا للأندية أبطال الدوري وكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات والكأس الأفروآسيوية وكأس الكؤوس العربية وكأس التحدي بدبى.

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أحرز شوقي 57 هدفًا مع الأهلي موزعة كالتالي: 33 في الدوري و7 في كأس مصر و15 في بطولة أفريقيا و1 في الكأس العربية و1 في كأس التحدي.

في موسم 1985، كان شوقي ضمن اللاعبين الذين قرروا التمرد، بعدما رفضوا الذهاب للتدريب واتفقوا على دعم مدربهم محمود الجوهرى في أزمته ضد رئيس النادى صالح سليم، الأهلي وقتها خاض مباراته بالناشئين ووالده قاطعه بسبب هذا الموقف.

انتفل أصغر هداف للدورى الممتاز إلى للزمالك لمدة عام ونصف مع فريق الأحلام، وقتها، فى أول رد فعل للأبيض على تعاقد الأهلى مع رضا عبد العال، ليتعاقد مع مهاجمه وقناصه، إلا أنه لم يحقق مع الأبيض أى إنجاز، ليقرر الاعتزال، والهجرة إلى أمريكا وبعد رحيله عن الزمالك، قال شوقي إن الزمن لو عاد به لما أقدم على خطوة الانتقال للزمالك أو أي فريق آخر بعد الأهلي، حفاظا على تاريخه القوي مع القلعة الحمراء.

وعاد أيمن شوقى مؤخراً وبعد سنوات طويلة ليصبح مقدم للبرامج الرياضية على شاشة قناة الاهلى.