شكرا لقرائتكم شاهد.. مؤمن زكريا في "الجيم" ويؤكد تحسن حالته الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر تحسن فى الحالة الصحية لمؤمن زكريا لاعب الأهلى السابق، بعدما انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، للاعب خلال قيامه بأحد التدريبات التأهيلية فى صالة الجيم، وتمكن مؤمن من الوقوف على قدم واحدة لبضع ثوان، الأمر الذى أسعد جميع جماهير الكرة المصرية، متمنيين له الشفاء العاجل.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موافقته على مبادرة هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالكاف بتعيين مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي سفيرًا لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا كنوع من الدعم للاعب الأهلي ومنتخب مصر الذى يعانى من مرض خطير تسبب فى إبعاده عن كرة القدم وتجميد مسيرته الاحترافية.

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ونشر الكاف بيانا عبر موقعه الرسمي أكد فيه أن مؤمن زكريا سيكون سفيرًا لنهائي البطولة، والذى سيقوم بناءً على دوره بالعديد من الأنشطة، أبرزها حضور المباراة النهائية ووضع كأس البطولة في أرضية ملعب المباراة حيث سيحمل مؤمن الكأس قبل أن يحمله الأبطال على منصة المجد.

وغادر مؤمن زكريا، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال رحلته العلاجية التى بدأها قبل فترة طويلة للتعافى من المرض الذى يُعانى منه وأبعده عن كرة القدم، حيث توجه اللاعب فى شهر سبتمبر إلى الولايات المتحدة الامريكية لمواصلة برنامج العلاج الذى بدأه قبل عدة أشهر وتسببت "جائحة" كورونا فى تأجيل سفره طوال الفترة الماضية قبل أن يستقر على السفر مرة أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.