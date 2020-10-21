دوري أبطال أوروبا: لاتسيو يحقق عودة ناجحة بالفوز على دورتموند

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روما: حقق لاتسيو الإيطالي عودة ناجحة الى مسابقة دوري أبطال أوروبا التي غاب عنها منذ موسم 2007-2008، وذلك بحسمه مواجهته مع ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 3-1 الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.

وخاض نادي العاصمة الإيطالية مباراته الأولى في دور المجموعات منذ خسارته أمام ريال مدريد الإسباني 1-3 في كانون الأول/ديسمبر 2007 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، وقد نجح في الخروج منها بالنقاط الثلاث بعد أن حسمها في شوطها الأول بتقدمه بهدفين.

وكانت مواجهة الثلاثاء في الملعب الأولمبي الثالثة لنادي العاصمة مع دورتموند على الصعيد القاري بعد الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الأوروبي موسم 1994-1995، حين فاز لاتسيو ذهابا 1-صفر وخسر إيابا صفر-2.

وافتتح لاتسيو التسجيل بعد خطأ دفاعي لضيفه على الجهة اليسرى، فخطف الأرجنتيني خواكين كوريا الكرة ومررها الى أفضل هداف في الدوريات الأوروبية للموسم الماضي تشيرو إيموبيلي الذي أودعها الشباك.

ولم ينتظر فريق المدرب سيموني إينزاغي طويلا لترجمة أفضليته الى هدف ثان بهدف سجله قلب الدفاع البرازيلي لويس فيليبي بكرة رأسية إثر ركلة ركنية من الجهة اليسرى (23)، إلا أن الهدف احتسب رسميا لحارس المرمى السويسري ماروين هيتس لأنه حول الكرة في شباكه.

وعاد دورتموند الى أجواء اللقاء بفضل تسديدة صاروخية من الهداف النروجي إرلينغ هالاند (71)، لكن العاجي البديل جان دانيال أكبا أكبرو وجه له الضربة القاضية باضافة الهدف الثالث للاتسيو بتمريرة من إيموبيلي (76).

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وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، اعتقد زينيت سان بطرسبورغ الروسي أنه أفلت من الهزيمة على أرضه مع بروج البلجيكي وخرج متعادلا 1-1، لكن الأخير خطف الفوز 2-1 في الوقت بدل الضائع.

ووجد بطل الدوري الروسي نفسه متخلفا في مواجهته القارية الأولى مع بروج منذ موسم 1987-1988 (الدور الأول لكأس الاتحاد حين تأهل الأخير بعد تعويض خسارة الذهاب صفر-2 بفوزه ايابا 5-صفر)، في الدقيقة 63 بهدف للنيجيري إيمانويل دينيس.

لكن الحظ أسعفه بعدما أدرك التعادل في الدقيقة 74 بمساعدة الحارس الأميركي لبروج إيثان هورفاث الذي ارتدت الكرة منه والى الشباك بعد تسديدة صدها القائم من الكرواتي ديان لوفرن.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، خطف الضيوف هدف النقاط الثلاث عبر شارل دي كيتيلايري (3+90).

ويستكمل زينيت مشاركته الثامنة في دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال (تأهل الى ثمن النهائي مواسم 2011-2012 و2013-2014 و2015-2016)، الأربعاء المقبل بحلوله ضيفا على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" الخاص بدورتموند، فيما يلتقي بروج الذي يشارك بدوره في دور المجموعات للمرة الثامنة لكن لم يسبق له أن ذهب أبعد من ذلك، على أرضه مع لاتسيو.