شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. بدر بانون أسد الأطلسي يزأر في قلعة الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تجربة لا تحدث كثيرًا فى مركز قلب الدفاع، يستعد المغربى بدر بانون مدافع فريق الرجاء، للانضمام إلى النادى الأهلى كأحدث صفقات القلعة الحمراء فى الميركاتو الجارى لتدعيم خط الظهر، وسط الكثير من الطموحات المتبادلة من الطرفين فالفريق الأحمر يعانى من أزمات فى خط الظهر بسبب الغيابات والإصابات الطويلة التى عصفت بلاعبيه، فى الوقت الذى يطمح فيه بدر بانون إلى تدوين إسمه بحروف من ذهب فى تاريخ الكرة الأفريقية مع أكبر أندية القارة السمراء.

ولد بدر بانون 30 سبتمبر عام 1993، فى مدينة كازابلانكا بالمملكة المغربية، وبدأ مسيرته الكروية فى نادى الرجاء، الذى لعب له فى أغلب مشواره الاحترافى، الذى بدأ فى عام 2013، ومع الرجاء لعب بانون 147 مباراة فى مختلف البطولات سجل خلالهم 14 هدفاً وصنع 6 أخرين، فيما لعب 19 مباراة أخرى مع فريق نهضة بركان، الذى انتقل إليه على سبيل الإعارة فى موسم 2014.

الأسد المغربى شارك مع نسور قرطاج فى 7 مباريات دولية وسجل هدف، وخطف قلوب قبل الانضمام الرسمى للقلعة الحمراء، بعد اللقطة المؤثرة التى التقطتها عدسات الكاميرات له خلال مشاركته فى مباراة الزمالك والرجاء الأخيرة، فى ذهاب الدور نصف النهائى لدرى أبطال أفريقيا والتى فاز بها الفريق الأبيض بهدف نظيف، حيث حرص المغربى على توديع ملعب المركب محمد الخامس، وقام بتقبيل القائم باكياً على وداع بيته الأول فريق الرجاء، حيث سيحضر اللاعب مع فريقه إلى القاهرة لخوض منافسات إياب نصف النهائى أمام الفارس الأبيض، وسينضم بعدها إلى صفوف الأهلى الذى نجح فى اتمام التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأثارت تلك اللقطة مشاعر الأهلاوية بعدما شاهدوا كيف تأثر اللاعب بانتمائه للقميص الذى يرتديه وهو ما تبحث عنه جماهير الأهلى فى لاعبيها بشكل دائم.



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