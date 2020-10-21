شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يظهر فى "الجيم" ويؤكد تحسن حالته الصحية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر تحسن فى الحالة الصحية لمؤمن زكريا لاعب الأهلى السابق، بعدما انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى للاعب خلال قيامه بأحد التدريبات التأهيلية فى صالة الجيم، وتمكن مؤمن من الوقوف على قدم واحدة لبضع ثوان، الأمر الذى أسعد جميع جماهير الكرة المصرية، متمنيين له الشفاء العاجل.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وافق على مبادرة هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالكاف بتعيين مؤمن زكريا نجم النادى الأهلى سفيرًا لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا كنوع من الدعم للاعب الأهلى ومنتخب مصر الذى يعانى من مرض خطير تسبب فى إبعاده عن كرة القدم وتجميد مسيرته الاحترافية.

ونشر الكاف بيانا عبر موقعه الرسمى أكد فيه أن مؤمن زكريا سيكون سفيرًا لنهائى البطولة، والذى سيقوم بناءً على دوره بالعديد من الأنشطة، أبرزها حضور المباراة النهائية ووضع كأس البطولة فى أرضية ملعب المباراة حيث سيحمل مؤمن الكأس قبل أن يحمله الأبطال على منصة المجد.

وغادر مؤمن زكريا، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال رحلته العلاجية التى بدأها قبل فترة طويلة للتعافى من المرض الذى يُعانى منه وأبعده عن كرة القدم، حيث توجه اللاعب فى شهر سبتمبر إلى الولايات المتحدة الامريكية لمواصلة برنامج العلاج الذى بدأه قبل عدة أشهر وتسببت "جائحة" كورونا فى تأجيل سفره طوال الفترة الماضية قبل أن يستقر على السفر مرة أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.