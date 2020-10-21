زى النهاردة.. أيمن شوقى يسجل أول هدف بقميص الأهلى فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 21 أكتوبر 1984 سجل أيمن شوقى أول أهدافه مع الأهلى فى الدورى، وكان فى شباك المقاولون، وأضاف ربيع ياسين الهدف الثانى، ليقودا الأهلى للفوز بهدفين دون رد فى الأسبوع الرابع، ولد شوقى فى 9 ديسمبر 1962، وارتدى قميصى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر فى فترة منتصف الثمانينيات وبداية التسعينيات، وكان ضمن قائمة منتخب مصر التى شاركت فى كأس العالم بإيطاليا عام 1990، وحصل شوقى مع الأهلى على 19 بطولة وسجل 57 هدفًا.
بدأ أيمن شوقى مسيرته الكروية فى نادى الكروم وبعد حصوله على لقب هداف موسم 1983-1984، انتقل للأهلى واستمر معه طوال 11 موسما حتى نهاية موسم 94 – 1995، حيث تعاقد مع الأهلى على بياض مقابل الحصول على 110 جنيهات شهريا، مع وعد بالحصول على 20 ألف جنيه بعد التوقيع، لكنه لعب لمدة 6 مواسم مقابل 110 جنيهات شهريا، وقيمة الـ20 ألف جنيه لم يحصل عليها إلا بعد 6 سنوات كاملة.
خلال تواجده توج أيمن شوقى مع القلعة الحمراء بـ19 بطولة وهى: 6 بطولات دورى عام وكأس مصر 5 مرات وكأس أفريقيا للأندية أبطال الدورى وكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات والكأس الأفروآسيوية وكأس الكؤوس العربية وكأس التحدى بدبى.
أحرز شوقى 57 هدفًا مع الأهلى موزعة كالتالى: 33 فى الدورى و7 فى كأس مصر و15 في بطولة أفريقيا و1 فى الكأس العربية و1 فى كأس التحدى.
في موسم 1985، كان شوقى ضمن اللاعبين الذين قرروا التمرد، بعدما رفضوا الذهاب للتدريب واتفقوا على دعم مدربهم محمود الجوهرى فى أزمته ضد رئيس النادى صالح سليم، الأهلى وقتها خاض مباراته بالناشئين ووالده قاطعه بسبب هذا الموقف.
انتفل أصغر هداف للدورى الممتاز إلى للزمالك لمدة عام ونصف مع فريق الأحلام، وقتها، فى أول رد فعل للأبيض على تعاقد الأهلى مع رضا عبد العال، ليتعاقد مع مهاجمه وقناصه، إلا أنه لم يحقق مع الأبيض أى إنجاز، ليقرر الاعتزال، والهجرة إلى أمريكا وبعد رحيله عن الزمالك، قال شوقى إن الزمن لو عاد به لما أقدم على خطوة الانتقال للزمالك أو أي فريق آخر بعد الأهلي، حفاظا على تاريخه القوى مع القلعة الحمراء.
وعاد أيمن شوقى مؤخراً وبعد سنوات طويلة ليصبح مقدم للبرامج الرياضية على شاشة قناة الأهلى.
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