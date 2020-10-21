شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقود هجوم الأهلي فى مباراة العودة أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجز مروان محسن مهاجم النادي الأهلي مقعدًا أساسيًا في تشكيلة فريقه وبالتحديد موقع المهاجم الصريح، بعد أن استقر موسيماني على الدفع به في مواجهة الوداد المغربي في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا، والمقرر إقامتها بعد غدٍ الجمعة على ملعب استاد القاهرة، وذلك بعد أن شارك المهاجم الدولي أساسيًا أيضًا في مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب السبت الماضي وحسمها الفريق الأحمر لصالحه بنتيجة 2/0.

وخرج السنغالي اليو بادجي من حسابات فايلر حيث سيقتصر دوره أن يكون لاعبًا بديلاً لمروان محسن، حيث يري موسيماني أن المحترف السنغالي لا ينفذ التعليمات الفنية بالشكل المطلوب، كما أنه فقد تركيزه الى حد كبير خلال الفترة الماضية وهو ما يظهر في المردود الضعيف الذي يقدمه سواء في التدريبات أو المباريات.

ويرى موسيماني أن مروان محسن ينفذ تعليمات الجهاز الفني بدقة كما أن درجة استيعابه لمتطلبات مركزه التي تم تكليفه بها عالية للغاية، وهو ما يدعم موقفه لقيادة هجوم الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تأكد الجهاز الطبي من سلامته الطبية بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة الذهاب واستلزمت حصوله على كورس علاجي مكثف.

وعلى صعيد متصل، حذر موسيماني لاعبيه من التهاون في مباراة العودة خاصة أن الوداد لا يملك ما يخسره وبالتالي فلابد من دخول المباراة بمنتهى القوة ونسيان نتيجة مباراة الذهاب واللعب على هدف واحد وهو الفوز بالمباراة، وشدد موسيماني أن المباريات تقام من غير جماهير وبالتالي فأفضلية الأرض أصبحت غير موجودة لأي فريق وبالتالي فالفريق الذي سيجتهد أكثر هو من سيفوز بالمباراة.