شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يصحح أخطاء الزمالك أمام الرجاء قبل مواجهة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك اجتماعًا فنيًا مطولاً اليوم مع لاعبي الفريق لشرح السلبيات التي وقع فيها اللاعبون في مباراة الذهاب أمام الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت الأحد الماضي في المغرب وانتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، وذلك لتفادى وقوع تلك الأخطاء مرة أخرى في مباراة العودة المقرر لها السبت المقبل علي أستاد القاهرة.

وتحدث باتشيكو مع الجهاز المعاون حول السلبيات التي وقع فيها لاعبو الزمالك في مباراة الهاب وفي مقدمتها التوتر والقلق الذي سيطر علي أداء اللاعبين في اول ربع ساعة من المباراة وكادت تكلف الزمالك هدف، وفي حالة تكرار نفس السيناريو في مباراة العودة فان الزمالك سيقع في مأزق مبكرًا.

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كما طالب باتشيكو جهازه المعاون ضرورة التركيز علي الأخطاء الدفاعية التي تؤدي الي ركلات جزاء ضد الفريق، خاصة في ظل وجود أزمات واحاديث حول مستوى الحكام في افريقيا وهو ما قد يضيع مجهود الفريق بخطأ تحكيمي أو خطأ دفاعي ساذج.

وحذر البرتغالي لاعبي الزمالك خلال رحلة العودة من المغرب للقاهرة من التباطؤ الشديد الذي سيطر علي لاعبي الوسط في بعض فترات المباراة ، ويعرض باتشيكو في اجتماعه اليوم مع اللاعبين تسجيل لمباراة الذهاب كاملة مع مناقشة اللاعبين في مستوي لاعبي الرجاء لتهيئتهم ذهنيا لمباراة العودة ودراسة المنافس جيدا.