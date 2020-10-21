لاتسيو يهزم دورتموند بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

حقق نادي لاتسيو الايطالي فوزا صعبا على بوروسيا دورتموند بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الاولى من مرحلة المجموعات بدوري ابطال اوروبا. مرحلة المجموعات بدوري ابطال اوروبا. سجل أهداف لاتسيو شيرو أيموبيلي وماروين هينز وجين دانييل في الدقائق 6، 23، 76، فيما سجل هالاند إيرلاند في الدقيقة 71 من عمر المباراة. 23، 76، فيما سجل هالاند إيرلاند في الدقيقة 71 من عمر المباراة. ويحتل نادي لاتسيو الايطالي ترتيب مجموعته في دوري ابطال اوروبا برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل بوروسيا ورتموند ترتيب المجموعة بدون نقاط.

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