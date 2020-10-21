ميدو: المغاربة سعداء بمرتضى منصور

قال أحمد حسام ميدو إن هناك حالة من السعادة والراحة في المغرب عقب تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والتي أشار من خلالها إلى موافقته على تأجيل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بسبب وجود 8 لاعبين مصابين بفيروس المستجد.

وأشار ميدو عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "قرار الصحة المغربية بمنع الرجاء من السفر قبل 27 أكتوبر أَربَك الجميع، ولا يستطيع أي أحد التنبُّؤ بما سيحدث في التوقيت الحالي".

وأضاف: "الجميع في المغرب في حالة من السعادة والراحة بعد تصريح المستشار مرتضى منصور بموافقته على تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء.. والمسؤولين بالرجاء سيُحاولون استغلال هذا الأمر لصالحهم في حالة رفض الكاف لطلب التأجيل".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على الرجاء المغربي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

كورونا المستجد.وأشار ميدو عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "قرار الصحة المغربية بمنع الرجاء من السفر قبل 27 أكتوبر أَربَك الجميع، ولا يستطيع أي أحد التنبُّؤ بما سيحدث في التوقيت الحالي".وأضاف: "الجميع في المغرب في حالة من السعادة والراحة بعد تصريح المستشار مرتضى منصور بموافقته على تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء.. والمسؤولين بالرجاء سيُحاولون استغلال هذا الأمر لصالحهم في حالة رفض الكاف لطلب التأجيل".جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على الرجاء المغربي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

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