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رسالة ممدوح عيد للاعبي بيراميدز بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية

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قال المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز إن لاعبي فريق الكرة كانوا رجالاً في مباراتهم أمام حوريا الغيني وحققوا فوزاً وتأهلاً تاريخيًا لنهائي كأس الكونفدرالية ويستحقوا التأهل.

شدد في كلمته مع اللاعبين في غرف الملابس

بعد التأهل على أن الفوز يضع عليهم مسئولية أكبر في التتويج باللقب عند مواجهة نهضة بركان في نهائي البطولة يوم ٢٥ أكتوبر الجاري، موضحا أن النهائي يتابعه قارة أفريقيا بالكامل وبعض دول العالم، ويجب استغلال الفرصة هذه ونظهر للجميع من هو بيراميدز وما يمتلكه من لاعبين وفريق متميز.

أضاف بأن الفوز باللقب سيجعل الجميع يتحدث عن بيراميدز، وخطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من النجاحات في المرحلة المقبلة، وأنه ينتظر منهم الكثير للنادي.

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