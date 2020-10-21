فوزي لقجع يضغط علي "الكاف" لتأجيل لقاء الزمالك والرجاء

يمارس فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم الكاف، ضغوطاً قوية على مسؤولي الاتحاد الأفريقي لتأجيل لقاء الزمالك والرجاء المقرر له السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. ويحاول لقجع بصفته عضو مكتب تنفيذي داخل الكاف أن يقنع مسؤولي الكاف بتأجيل المباراة في ظل إصابة ٨ لاعبين بالفريق بفيروس

في ظل إصابة ٨ لاعبين بالفريق بفيروس كورونا . ومازال الملف محل دراسة من جانب الكاف خاصة بعدما منعت السلطات المغربية ووزارة الصحة فريق الرجاء من السفر الا بعد قضاء حجر صحي لمدة أسبوع.

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