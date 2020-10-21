وزارة الصحة المغربية تمنع بعثة الرجاء من السفر للقاهرة

قررت السلطات المغربية منع نادي الرجاء البيضاوي من السفر إلى مصر لمواجهة الزمالك في دوري ابطال افريقيا. ومن المفترض أن يلتقي الزمالك مع الرجاء يوم السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وجاء قرار السلطات المغربية بعد إعلان نادي الرجاء وجود 8 إصابات بفيروس بفيروس كورونا في صفوف الفريق، وفرضت وزارة الصحة المغربية حجراً صحيا على لاعبي الرجاء لمدة 7 أيام. يذكر أن نادي الزمالك حقق فوزاً ثمينا على الرجاء في مباراة الذهاب بين الفريقين بهدف نظيف في المغرب.

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