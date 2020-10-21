عاجل | وزارة الصحة المغربية تمنع بعثة الرجاء من مغادرة البلاد

أصدرت وزارة الصحة المغربية، قرارًا رسميًا عاجلا بشأن بعثة الرجاء المغربي المقرر سفرها إلى القاهرة لخوض إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا امام الزمالك المصري.

الرجاء خسر أمام الزمالك في الذهاب على أرضه بكازابلانكا بالمغرب بهدف نظيف، سجله المغربي أشرف بنشرقي، ليضع الفريق الأبيض قدمًا في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوصت السلطات المغربية، ووزارة الصحة المغربية بمنع نادي الرجاء البيضاوي من السفر خارج البلاد، مع توصية آخرى بإلزام كل عناصر الفريق بالبقاء داخل الحجر الصحي لمدة أسبوع بسبب الإصابات التي ضربت الفريق بفيروس كورونا.

وكان فريق الرجاء أعلن إصابة 8 من لاعبيه بكورونا، ما يعني توجهه إلى القاهرة بقائمة تضم 16 لاعبا فقط بينهم 3 حراس.

ويغيب كل من عبد الرحيم شاكير وإلياس الحداد، ومحسن متولي، وعبد الإله الحافيظي، وعمر العرجون، وأنس جبرون، ومحمد أزريدة وأيوب نناح للإصابة بفيروس كورونا.