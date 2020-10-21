مانشستر يونايتد يُسقط سان جيرمان في معقلة ولاتسيو  يهزم دورتموند بثلاثية 

استهل مانشستر يونايتد مسيرته في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا بتحقيق فوز ثمين على مستضيفه باريس سان جيرمان الثلاثاء في افتتاح مباريات المجموعة الثامنة.



وافتتح التسجيل ليونايتد برونو فيرنانديز في الدقيقة 23 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل سان جيرمان عن طريق أنطوني مارسيال مهاجم يونايتد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 55 ثم حسم المهاجم مراكوس راشفورد الفوز للفريق الإنكليزي بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 87.



حاول الفريقان أن يحرزا هدف التقدم في الدقائق الأولى ولم يعمدا إلى مرحلة جس النبض، وأنقذ عبدو ديالو في الدقيقة الثامنة كرة عرضية متقنة قبل أن تصل إلى ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، ثم رد أنخيل دي ماريا بتسديدة بعيدة المدى حولها دي خيا إلى ركلة ركنية أولى في المباراة لباريس سان جيرمان.



وفي الشوط الثاني تواصلت هجمات أصحاب الأرض وبدا عزمهم على إدراك التعادل، وأجبر ذلك يونايتد على الانكماش وفي الدقيقة 55 حصل الفريق الباريسي على ركلة ركنية انبرى لها نيمار فذهبت الكرة على رأس مارسيال الذي حولها بغرابه إلى مرماه معلنة هدف التعادل لسان جيرمان (1-1).



وأثبت بوغبا أنه منقذ مانشستر يونايتد بفضل قوته واستحواذه على الكرة في وسط الملعب وخاصة على حدود منقطة جزاء سان جيرمان، ففي الدقيقة 87 تمكن من السيطرة على الكرة قبل أن يمررها لراشفورد فاستلم الدولي الإنكليزي الكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء بدون أي تدخل من مدافعي أصحاب الأرض قبل أن يسددها أرضية زاحفة في المرمى معلناً هدف التقدم في الوقت القاتل للفريق الإنكليزي في الدقيقة 87.



وأنهى هدف راشفورد المباراة لصالح مانشستر يونايتد الذي استهل مشاركته في دور المجموعات بفوز هام وثلاث نقاط ثمينة على سان جيرمان وصيف بطل النسخة الماضي من دوري الأبطال.



Advertisements

وفي مباراة أخرى ضرب لاتسيو الإيطالي بقوّة أمام ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني وتغلّب عليه 3-1 الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.



افتتح تشيرو إيموبيلي التسجيل للفريق الإيطالي في الدقيقة السادسة وأضاف الحارس مارفين هيتز بالخطأ الهدف الثاني للاتسيو في الدقيقة 23.



وفي الشوط الثاني قلّص العملاق النرويجي ارلينغ هالاند النتيجة في الدقيقة 71 لكن البديل الإيفواري أكبا-أكبرو أضاف الهدف الثالث للاتسيو في الدقيقة 76.

المصدر: بي إن سبورت