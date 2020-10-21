الامارات | «مربط دبي» يفوز بـ 4 ميداليات في بطولة السلالة المصرية

شكرا لقرائتكم خبر عن «مربط دبي» يفوز بـ 4 ميداليات في بطولة السلالة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر مربط دبي للخيول العربية على نتائج بطولة السلالة المصرية في مهرجان الشارقة للجواد العربي، باكورة بطولات الموسم، إذ احرز ثلاث ذهبيات وفضية. وقال بيان صحافي: «توشح مربط دبي بذهبيته الأولى مع المهرة دي أميرية، من الفحل عصفور الوعب والفرس رويال أميرة، وأعقبتها المهرة دي عفايف، من الفحل رويال كالورز والفرس دي عفاف بميدالية فضية، كما فاز المهر دي سكر، من الفحل عصفور الوعب والفرس دي عفاف، بذهبية منافسات المهور، قبل أن يظفر الفحل دي حيدر ابن الفحل رويال كالورز والفرس هارتس إمبريس، بذهبية الأفحال». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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