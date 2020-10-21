الامارات | ويلسون يشكر «العيناوية» على رسائل الدعم بعد إهداره ركلتَيْ جزاء

شكرا لقرائتكم خبر عن ويلسون يشكر «العيناوية» على رسائل الدعم بعد إهداره ركلتَيْ جزاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب مهاجم فريق العين، الدولي الأنغولي، ويلسون إدواردو، عن ارتياحه الشديد لرسائل الدعم التي حصل عليها من لاعبي وجماهير «الزعيم»، عقب مباراة خورفكان بدوري الخليج العربي، السبت الماضي، والتي شهدت إهداره ركلتَيْ جزاء، لكنه عوض بتسجيل هدف متأخر في الدقيقة 90، هو الأول له مع الفريق، ما قاد العين للفوز 2-صفر.

وقال ويلسون، في رسالة عبر حسابه في «إنستغرام»: «أنا سعيد لأننا استطعنا تحقيق الفوز، كما أنني سعيد أيضاً لأنني استطعت أن أسجل أول أهدافي مع فريقي الجديد، أود أيضاً أن أشكر كل شخص قدم لي رسائل الدعم».

وطالت الانتقادات أداء اللاعب، بعد أن أهدر ركلتي جزاء في لقاءي خورفكان بدوري الخليج العربي، والكأس أيضاً، إذ لم يظهر بالمستوى المتوقع منه لتعويض غياب الدولي التوغولي، لابا كودجو.

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واستأنف العين تدريباته اليومية تحضيراً للقمة المرتقبة، بقيادة مدربه البرتغالي بيدرو، وبمشاركة معظم اللاعبين وغياب عدد من الدوليين الذين لايزالون في مرحلة التحضير البدني، من أجل المشاركة في المباريات الرسمية، يتقدمهم بندر الأحبابي، والدولي الكازاخستاني إسلام خان.

ويواصل الثلاثي: مهند العنزي ومحمد جمال وسعيد المنهالي، تنفيذ برنامج خاص في الصالة الرياضية، للوصول إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية البدنية، التي تمكنهم من الدخول في حسابات المدرب بالمباريات القادمة.

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