الامارات | الشارقة بطلاً لدوري اليد للمرة الرابعة على التوالي وبالعلامة الكاملة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة بطلاً لدوري اليد للمرة الرابعة على التوالي وبالعلامة الكاملة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد فريق الشارقة أحقيته باللقب الرابع على التوالي لدوري كرة اليد، والـ14 في تاريخه، وذلك بعد حصده، أمس، العلامة الكاملة بالفوز في 18 مباراة بالموسم 2019-2020، الذي تم استكماله أخيراً، بعد توقف دام سبعة أشهر. وجاء تتويج الشارقة في المباراة الختامية بالفوز على الوصل 24-32.

وعقب انتهاء اللقاء، توجه الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، خالد المدفع، يصحبه رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، والرئيسان السابق والحالي لاتحاد كرة اليد: محمد عبدالكريم جلفار، ونبيل عاشور، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وإدارتي الناديين، بتتويج الشارقة بدرع البطولة.

وسبقت اللقاء الختامي إقامة أربع مباريات لحساب الجولة الـ18 الأخيرة، ضمن من خلالها فريقا النصر وشباب الأهلي مركزيهما الثاني والثالث، بفوزهما على مليحة وبني ياس على التوالي، ففاز العميد «30-25»، و«فرسان دبي» بنتيجة «26-14»، قبل أن يحسم العين مركزه الرابع بفوزه على ضيفه الظفرة «26-21»، وليضطر الطاقم التحكيمي في لقاء الجزيرة والوحدة، إلى إعلان فخر أبوظبي فائزاً بنتيجة «10-صفر»، ومنحه النقاط الثلاث للمباراة، جراء انسحاب الوحدة.

Advertisements

وبنتائج الجولة، أنهى الشارقة الدوري بالصورة المثلى، بعد أن حصد العلامة الكاملة (54 نقطة)، حققها بالفوز في 18 مباراة، بفارق سبع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، فيما حل شباب الأهلي ثالثاً برصيد 45 نقطة، والعين رابعاً برصيد 38 نقطة، بفارق الأهداف عن الجزيرة خامس الترتيب، وليتجمد رصيد مليحة في المركز السادس عند النقطة 35، بفارق أربع نقاط عن الوصل صاحب المركز السادس، وليحافظ بني ياس والظفرة على مركزيهما الثامن والتاسع بالرصيد ذاته البالغ 24 نقطة، بفارق خمس نقاط عن الوحدة صاحب المركز الأخير.

• «الملك» أنهى الموسم بالفوز في 18 مباراة.. وختمه بالانتصار على الوصل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news