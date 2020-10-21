الامارات | الوهيبي: اتحاد السباحة يدرس مقترحات عودة النشاط

شكرا لقرائتكم خبر عن الوهيبي: اتحاد السباحة يدرس مقترحات عودة النشاط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل اتحاد السباحة دراسة بروتوكول عودة النشاط الرياضي وإقامة البطولات من جديد، عقب التوقف الكبير بسبب تفشي فيروس «كورونا»، وسيقوم الاتحاد بإرسال البروتوكول إلى الهيئة العامة للرياضة من أجل اعتماده، والبحث في إقامة بطولة تنشيطية قبل وضع جدول البطولات السنوي.

يذكر أن هناك أندية لم تسمح بعودة رياضة السباحة حتى الآن، لحين قيام الاتحاد بوضع البروتوكول الخاص بإعادة النشاط ووضع جدول البطولات.

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من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد، عبدالله الوهيبي، لـ«الإمارات اليوم» إن «مجلس الإدارة قام بمراجعة التوصيات المرسلة من قبل الهيئة العامة للرياضة، وقامت اللجنة الفنية بعقد اجتماع لبحث المقترحات من أجل إعادة النشاط الرياضي وعودة إقامة البطولات، وبالفعل تم رفع المقترحات لمجلس الإدارة».

وأكد الوهيبي أن الاتحاد يعمل حالياً على إعادة صياغة بروتوكول الإجراءات الاحترازية، وتقسم إلى التالي: الإجراءات الاحترازية للمنشآت، الإجراءات الاحترازية للأجهزة الإدارية والفنية والعاملين، الإجراءات الاحترازية للاعبين، بروتوكول المسابقات، بروتوكول اكتشاف الحالات الإيجابية.

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