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الامارات | ليما: سننافس في كل الألقاب

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ليما: سننافس في كل الألقاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب النصر، البرازيلي غلوبير ليما، إن «العميد سينافس في جميع الألقاب المحلية بالموسم الحالي»، لافتاً أن النصر استعد جيداً للموسم، وأن اللاعبين وصلوا إلى جاهزية عالية.

وقال ليما (20 عاماً)، الذي تم قيده الموسم الماضي في فئة المقيمين، لصحيفة «إيستو» البرازيلية: «الفريق لديه عناصر جيدة، قادرة على المنافسة في كل البطولات».

وعن انضمامه إلى النصر، قال: «تعد فرصة جيدة جداً لي، خصوصاً أن النادي تقدم بعرض جيد إلى بوتافوغو، كما أنني حصلت على فرصة خوض بعض التدريبات مع منتخب البرازيل للشباب، وكانت لدي الرغبة في خوض تجربة جديدة».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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