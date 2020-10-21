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الامارات | منتخب الناشئين يواجه إندونيسيا ودياً

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض منتخب الناشئين تحت 16 عاماً عند الخامسة من مساء اليوم مباراته الودية الأولى أمام منتخب إندونيسيا في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين المقررة في مملكة البحرين العام المقبل.

وأكد مدير المنتخب الوطني سالم اليعقوبي، أهمية خوض المباريات خلال هذه الفترة، خصوصاً بعد فترة توقف ليست بالقصيرة نتيجة جائحة ، واكتفاء المنتخب بأداء تدريبات جماعية ولعب تقسيمات مع أندية مختلفة، مشيراً إلى أن تجربتي إندونيسيا تُمثلان فرصة جيدة للجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم، لتجربة عدد من العناصر الجديدة والوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية. وستقام المباراة الودية الثانية يوم السبت المقبل على الملعب ذاته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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