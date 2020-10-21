شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي يؤجل رحلته إلى مصر بعد قرار السلطات منع سفر المصابين بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قررت وزارة الصحة المغربية، منع المصابين التسعة من فريق الرجاء المغربي بفيروس كورونا من السفر إلى مصر لمواجهة الزمالك يوم 27 أكتوبر المقبل، وأجبرتهم بالتواجد في العزل المنزلي.
وبناء عليه قررت إدارة الرجاء المغربي تأجيل رحلة الفريق إلى مصر، استعداداً لمواجهة الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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