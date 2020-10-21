شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحفز لاعبيه بالمكافآت لحصد اللقب الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، الاستغناء عن محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق الكروى الأول، بعد تلقيه عددا من العروض الخارجية للانتقال إلى أحدها بداية من الموسم المقبل، بعد تألقه مع الفريق الأبيض، خلال الفترة الماضية، سواء فى مباريات الدورى الممتاز أو بطولة دورى الأبطال.

وكان أبوجبل قد تلقى اتصالا من أيمن طاهر، مدرب حراس المرمى بالمنتخب الوطنى لكرة القدم، أكد له خلالها على اختياره فى المعسكر المقبل بعد ظهوره بمستوى مميز خلال الفترة السابقة، وطلب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة، من اللاعبين عدم التحدث فى العروض الخارجية خلال الفترة الحالية والتركيز فى مواجهة العودة أمام الرجاء المغربى بنصف نهائى دورى الأبطال، المقرر لها يوم السبت المقبل، أملا فى حسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

وعقد المشرف العام على فريق الكرة جلسة مع عدد من اللاعبين أثناء عودة البعثة من المغرب، أكد لهم خلالها عدم الانشغال بالأحداث الإدارية التى يواجهها مجلس الإدارة خلال الفترة الأخيرة، وطالبهم بحصد لقب دورى الأبطال الغائب عن القلعة البيضاء منذ 18 عاما.

عندما حصد الفريق آخر بطولة لدورى الأبطال فى موسم 2002، عندما فاز الأبيض بهدف مقابل لا شىء سجله تامر عبد الحميد، لاعب الفريق الأسبق، على حساب الرجاء المغربى، وأكد أمير مرتضى، خلال الجلسة، أن الفريق سيحصد مكافآت مالية مجزية فى حالة الحصول على اللقب.

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