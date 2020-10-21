الزمالك يحفز لاعبيه بالمكافآت لحصد اللقب الأفريقي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، الاستغناء عن محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق الكروى الأول، بعد تلقيه عددا من العروض الخارجية للانتقال إلى أحدها بداية من الموسم المقبل، بعد تألقه مع الفريق الأبيض، خلال الفترة الماضية، سواء فى مباريات الدورى الممتاز أو بطولة دورى الأبطال.
وكان أبوجبل قد تلقى اتصالا من أيمن طاهر، مدرب حراس المرمى بالمنتخب الوطنى لكرة القدم، أكد له خلالها على اختياره فى المعسكر المقبل بعد ظهوره بمستوى مميز خلال الفترة السابقة، وطلب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة، من اللاعبين عدم التحدث فى العروض الخارجية خلال الفترة الحالية والتركيز فى مواجهة العودة أمام الرجاء المغربى بنصف نهائى دورى الأبطال، المقرر لها يوم السبت المقبل، أملا فى حسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية.
وعقد المشرف العام على فريق الكرة جلسة مع عدد من اللاعبين أثناء عودة البعثة من المغرب، أكد لهم خلالها عدم الانشغال بالأحداث الإدارية التى يواجهها مجلس الإدارة خلال الفترة الأخيرة، وطالبهم بحصد لقب دورى الأبطال الغائب عن القلعة البيضاء منذ 18 عاما.
عندما حصد الفريق آخر بطولة لدورى الأبطال فى موسم 2002، عندما فاز الأبيض بهدف مقابل لا شىء سجله تامر عبد الحميد، لاعب الفريق الأسبق، على حساب الرجاء المغربى، وأكد أمير مرتضى، خلال الجلسة، أن الفريق سيحصد مكافآت مالية مجزية فى حالة الحصول على اللقب.
فيما وصل، أمس الأول، التونسى فرجانى ساسى، لاعب الوسط المهاجم بالفريق الكروى الأول، إلى القاهرة، من أجل الانضمام إلى معسكر الفريق.
ولم يحسم البرتغالى جيمى باتشيكو، المدير الفنى، قراره بالاستعانة باللاعب التونسى خلال مواجهة العودة من عدمه لسببين، أولهما التأكد من سلامته من الإصابة بفيروس «كورونا»، والسبب الثانى ابتعاده عن المباريات خلال الفترة الماضية، خصوصا أن الجهاز الفنى يأمل فى الاعتماد على نفس التشكيل الأساسى الذى خاض به مواجهة الذهاب.
يأتى هذا فى الوقت الذى يقود فيه أحد أفراد الجهاز الفنى اتجاها من أجل عدم الاستعانة بالثنائى طارق حامد ومصطفى محمد لحصولهما على الإنذار الثانى، خوفا من تعرضهما للإنذار الثالث فى حالة تأهل الفريق إلى المباراة النهائية.
فيما رفض الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» محاولات نادى الرجاء المغربى بتأجيل مواجهة العودة بدعوى تعرض عدد من لاعبى الفريق المغربى للإصابة بفيروس «كورونا»، وهم محسن متولى وعبد الإله حافيظى وأنس جبرون وعمر العرجون، ووفقا لمسؤول بالكاف فإنه من الصعب الموافقة على قرار تأجيل المباراة لسببين، أولهما أن الفريق المغربى لم يتعرض عدد كبير منهم للإصابة بالفيروس، والسبب الثانى هو عدم وجود مواعيد جديدة لإقامة المباريات المؤجلة فى ظل ارتباطات المنتخبات الوطنية بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا خلال المرحلة المقبلة، فيما يخضع حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأبيض، لاختبار طبى للتأكد من سلامته وتحديد مدى مشاركته فى المباراة المقبلة من عدمه.
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