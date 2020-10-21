شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: لم تظهر بصمان موسيمانى مع الأهلي .. وتشاتشيتش معندوش فكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى رضا عبد العال المدير الفنى لنادى طنطا أن بيتسو موسيمانى مدرب الأهلى لم تظهر بصماته على القلعة الحمراء حتى الآن، رغم الفوز الذى حققع على الوداد المغربى فى ملعبه بنصف نهائى دورى الأبطال بهدفين نظيفين، وقال عبد العال فى تصريحات تليفزيونية: لاعبى الأهلى رجال ويستغلون الفرص ولا يكتفوا بهدف واحد كما جاءتهم فرصة، ولكن موسيمانى لم تظهر بصماته حتى الآن ويجب أن يواصلوا أدائهم القوى ويفوزوا فى مباراة االعودة.

أضاف: الزمالك قدم لقاء جيد جداً ولكن يؤخذ عليه التراجع فى الشوط الثانى لنصف ملعبه كان يجب أن يجرى باتشيكو تغييرات لتنشيط الفريق كان يجب أن ينزل كاسونجو ومحمد حسن ويخرج أوباما ومصطفى محمد، لكن أوناجم لم نشعر به أصلاً، أوباما ليس فى مستواه ولو عايز تدافع حط محمد حسن .

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واصل: لو الزمالك مركز بنفس التركيز فى المغرب هيكسب الرجاء ولكن يجب على المدير الفنى أن يمنح اللاعبين تعليمات بعدم التراجع.

استكمل: بيراميدز سيفوز بالكونفدرالية، والملعب كان صعب على اللاعبين لأنهم بيلعبوا على ترتان مش نجيل، وأنتى تشتاتشيتش معندوش فكرة خليه ياكل عيش ويجيب البطولة دى ويتكل على الله لو قعد للسنة الجاية مش هيدخل المربع الذهبى، لازم يمشى فى مباراة الأهلى معرفش يقرأ الملعب رغم طرد عمرو السولية وكان واقف زينا مش عارف يعمل يعمل ايه.

واختتم: لو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عايزة حلاوة فى الدورى السنة الجاية ما يهبطوش طنطا، هو الدورى أحلو وبقى فيه إثارة إلا لما مسكت طنطا، احنا فى موسم استثنائى.