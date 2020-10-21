مدرب غزل المحلة: الدعم الجماهيري كان نقطة فارقة بالنسبة لنا

جدة - عمرو شويل

أكد خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة أن فريقه تغلب على كثير من الظروف الصعبة في سبيل تأهل المحلة للدوري الممتاز مرة أخرى.

وقال خالد عيد في تصريحات تليفزيونية: "رغم صعوبة الظروف التي مرِّينا بيها طوال الموسم.. لكن دائمأً ما كان هدفنا واحد وهو عودة المحلة للممتاز.. بالتالي كان هدفنا فقط المركز الأول.. التاني زي الأخير".

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أضاف: "كان هدفنا واضح منذ البداية وكنا نريد أن نعيد المحلة إلى الدوري المصري الممتاز مرة أخرى وهذا ما فعلناه".

وختم حديثه قائلا:"دعم الجماهير لنا كان هاما للغاية وشعرنا بالدعم الجماهيري الكبير الذي دفعنا للقتال إلى النهاية وكان نقطة فارقة بالنسبة لنا".