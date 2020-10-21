شكرا لقرائتكم مدرب غزل المحلة: الدعم الجماهيري كان نقطة فارقة بالنسبة لنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أكد خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة أن فريقه تغلب على كثير من الظروف الصعبة في سبيل تأهل المحلة للدوري الممتاز مرة أخرى.
وقال خالد عيد في تصريحات تليفزيونية: "رغم صعوبة الظروف التي مرِّينا بيها طوال الموسم.. لكن دائمأً ما كان هدفنا واحد وهو عودة المحلة للممتاز.. بالتالي كان هدفنا فقط المركز الأول.. التاني زي الأخير".
أضاف: "كان هدفنا واضح منذ البداية وكنا نريد أن نعيد المحلة إلى الدوري المصري الممتاز مرة أخرى وهذا ما فعلناه".
وختم حديثه قائلا:"دعم الجماهير لنا كان هاما للغاية وشعرنا بالدعم الجماهيري الكبير الذي دفعنا للقتال إلى النهاية وكان نقطة فارقة بالنسبة لنا".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب غزل المحلة: الدعم الجماهيري كان نقطة فارقة بالنسبة لنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.