شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: نصحت لاعبي طنطا بتسويق أنفسهم فى الدورى فرحل 12 لاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب رضا عبد العال المدير الفنى لفريق طنطا عن غضبه الشديد من سلوكيات عدد من لاعبى الفريق، الذين لم يحترموا تعاقدهم مع النادى، وقال عبد العال فى تصريحات تلفزيونية: التعاقد كان على الموسم الجديد وليس على الموسم الجارى، هذا كان الاتفاق مع فايز عريبى، والحمد لله فى ناس مشيت وكانوا ماضيين سنة وإعارات وأنصح الأندية ما تتعاقدش مع اللاعيبة دى تانى عشان ما طلعوش رجالة، انت ماضى على عقد مع النادى يجب أن تلتزم به، محمد أشرف حارس المرمى وجدو كانوا رجال ورغم أنهم إعارات استمروا معنا، لكن أولئك اللاعبين هوقف سوقهم وأى نادى هيتعاقد معاهم يبقى بيضيع فلوسه.

وأضاف رضا عبد العال: ضغطوا عليا لتحصيل راتب الشهر الأخير، وحصلوا بالفعل عليه قبل مباراة الجونة ولموا شنطهم ومشيوا، والأزمة أن هناك لاعب اسمه كابونجو كان مصاب ومشي من نفسه ولكن أونش مشي من نفسه.

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وتابع رضا عبد العال: حوالى 12 لاعب اتفقوا مع بعض ورحلوا، ومع ذلك قدمنا أحسن مباراة أمام المصرى، من ضمنهم ثنائى الزمالك، وحامد حمدان رغم أنه لم يكن يدخل تشكيل أصلاً ومنحته الفرصة وبمجرد أن تلقى تليفون رحل، وسأبدأ المهمة بعد أخر مباراة مع إنبى وسنبدأ تنظيم الأمور.

واستكمل رضا عبد العال: المغرب بيحبوا الوداد والرجاء وانا بحب الأهلى والزمالك، هما محروقين على الخسارة وأنا مبسوط، هما زعلانين إنى بقول " الوداد مايجيش تاني" ولكن كنت أقصد أنه فى المباراة كان مستواه سئ، والموضوع عادى ولم أقصد الإساءة وأعتذر لهم.

واختتم رضا عبد العال: الكرة التى قدمها لاعبو طنطا فى الـ 5 أو 6 مباريات التى خضتها لم تكن الكرة التى تدمها طنطا قبل أن أتولى المسئولية من فريق هابط وبدون طموح إلى فريق يقدم هذا المستوى وقولتلهم العبوا وسوقوا نفسكم.