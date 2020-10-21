شكرا لقرائتكم فتح الله: لاعبو بيراميدز كانوا رجالا أمام حوريا.. سنقاتل للتتويج بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، أن اللاعبين كانوا رجالا أمام حوريا، وقال فتح الله خلال تصريحات تلفزيونية : "الحمد لله على الفوز والتأهل، أشكر جميع اللاعبين للغاية على المجهود المبذول في المباراة، كانو رجالا وتحملوا المسئولية طوال الفترة الماضية".

وأكمل: "عندما ألغى الحكم ركلة جزاء رأيت عبد الله السعيد يدعم اللاعبين بعد عدم احتساب ركلة جزاء، كنت مطمئن بعد رد الفعل".

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أوضح أن نهضة بركان لديه خبرات كبيرة بالكونفدرالية، مشيرا غلى أن نهضة بركان لديه خبرات وفريق قوي ومحترم ويلعبوا في ملعبهم، كما أن لديهم حافز للتتويج".

وتابع: "لكننا لدينا إمكانيات كنادي وكلاعبين وقادرون على التتويج بالبطولة، سنقاتل ونفعل ما بوسعنا لتحقيق ذلك".