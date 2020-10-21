شكرا لقرائتكم فتح الله: لاعبو بيراميدز كانوا رجالا أمام حوريا.. سنقاتل للتتويج بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، أن اللاعبين كانوا رجالا أمام حوريا، وقال فتح الله خلال تصريحات تلفزيونية : "الحمد لله على الفوز والتأهل، أشكر جميع اللاعبين للغاية على المجهود المبذول في المباراة، كانو رجالا وتحملوا المسئولية طوال الفترة الماضية".
وأكمل: "عندما ألغى الحكم ركلة جزاء رأيت عبد الله السعيد يدعم اللاعبين بعد عدم احتساب ركلة جزاء، كنت مطمئن بعد رد الفعل".
أوضح أن نهضة بركان لديه خبرات كبيرة بالكونفدرالية، مشيرا غلى أن نهضة بركان لديه خبرات وفريق قوي ومحترم ويلعبوا في ملعبهم، كما أن لديهم حافز للتتويج".
وتابع: "لكننا لدينا إمكانيات كنادي وكلاعبين وقادرون على التتويج بالبطولة، سنقاتل ونفعل ما بوسعنا لتحقيق ذلك".
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