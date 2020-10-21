شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يهنئ بيراميدز للفوز أمام حوريا والتأهل لنهائى الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم الاتحاد المصري لكرة القدم التهنئة لنادي بيراميدز ولاعبيه وجهازهم الفني بعد تأهلهم للمباراة النهائية للكونفيدرالية الأفريقية إثر فوزهم الكبير والمستحق الليلة على هوريا كوناكري الغيني في الدور قبل النهائي الذي أقيم بالمغرب الشقيق من مباراة واحدة.

أجري عمرو الجنايني رئيس الاتحاد اتصالا هاتفيا بالسيد سالم الشامسي رئيس النادي وممدوح عيد مدير النادي فور انتهاء المباراة نقل خلاله تهنئة الاتحاد المصري مؤكدا أن النتيجة الكبيرة التي تحققت اليوم برجولة وبسالة أعضاء الفريق تتواءم مع نهضة الكرة المصرية التي أكدها فريقا الأهلي والزمالك في ذهاب الدور قبل النهائي لأبطال أفريقيا.

Advertisements

كما أكد رئيس الاتحاد المصري على ثقته الكبيرة في قدرة بيراميدز لإضافة بطولة جديدة للأندية المصرية بالفوز بمشيئة الله يوم الأحد المقبل في نهائي البطولة.

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على حوريا كوناكرى الغينى، بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغر، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد بيراميدز بطاقة التأهل لنهائى البطولة، فى المباراة المقرر لها يوم 25 من الشهر الجارى بالمغرب أيضًا، أمام فريق نهضة بركان المغربى الذى فاز على نظيره حسنية أغادير بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى أقيمت أمس.

وتقدم فريق بيراميدز على حوريا الغينى بهدفين فى دقيقتين، حيث أحرز إبراهيم حسن هدف التقدم فى الدقيقة 73 ثم سجل عبد الله السعيد الهدف الثانى فى الدقيقة 75، وأحرز الفريق الغينى هدف تقليص الفارق فى الدقيقة 88 إلا إن تقنية الفار ألغت الهدف بداعى التسلل، كما ألغى الفار ركلة جزاء لبيراميدز احتسبها الحكم الأثيوبى باملاك تسيما بداعى عرقلة إريك تراورى، ثم تدخلت تقنية الفار لتُلغى الركلة.