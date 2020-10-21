شكرا لقرائتكم يوسف: البنك الأهلى هدفه مركز متقدم ولا مانع فى ضم لاعب من القلعة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، أن مفاوضاته مع النادى لم تأخذ سوى ساعتين فقط لإتمام التعاقد على تولى المسئولية الفنية للفريق، وقال يوسف فى تصريحات تلفزيونية: المدرب محطات مختلفة، أوقات يتولى مسئولية فريق جاهز، وأوقات يتولى مسئولية فريق صاعد حديثاً للدورى، البنك الأهلى حقق نجاح ملحوظ، ولمست طموحات المسئولين وحرصه على شكل الفريق ، والنجاح الذى تحقق.

أضاف: المفاوضات استغرقت ساعتين فقط صباح الأحد وعقدنا المؤتمر بعدها مباشرة وأحترم منظومة البنك الأهلى ولدينا طموح لتقديم فريق قوى طموح محترم ومركز متقدم فى الجدول.

واختتم: نعمل على قدم وثاق والإدارة وعدت بصفقات جيدة لتدعيم الفريق، ولا يوجد مانع فى التعاقد مع لاعب من النادى الأهلى، الصعوبات التى تواجهنا فقط هى عامل الوقت لأن أمامنا 30 يوم فقط لإنجاز الكثير من الأعمال.

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فى سياق متصل، أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى أن ملف الصفقات الجديدة تم تركه بالكامل للجهاز الفنى للفريق بقيادة محمد يوسف، وقال نصار فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: بنشتغل فى كل مرحلة بخطة مختلفة وطموح مختلف، وحققنا شيئا مشرفا بصعودنا من القسم الثالث للثانى ثم إلى الممتاز فى عامين فقط، وطموحنا التواجد بقوة فى الدورى وليس تواجد شرفى فقط، وبدأنا العمل فى اليوم التالى مباشرة بعد مباراة الصعود، درسنا السير الذاتية للمدربين ومن ضمنهم خالد جلال، وبحثنا عن أكثر مدرب سيحقق طموحنا، خاصة أننا فى موسم استثنائى وأمامنا 21 يوم فقط.

وواصل: لم يكن لدينا رفاهية الوقت وكنا مطالبين بالعمل سريعاً وكل السير الذاتية التى درسناها مشرفة، لكن محمد يوسف كان أكثر اختيار مناسب لنا، بعد مؤتمر المدير الفنى بدأن الحديث عن الصفقات والأمر متروك تماماً لمحمد يوسف وهو الآن يفرز ويحدد من يبقى مع الفريق والمراكز التى يحتاجها.

واختتم: المنافسة فى الدورى ليست مرتبطة بالإمكانيات المادية فقط، بدليل أننا حققنا إنجاز الصعود فى سنتين.