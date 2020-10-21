شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: الدوري المصري أقوى من البطولة الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن الدوري المصري أقوى من البطولة الافريقية واللاعب المصري بيكون مميز على المستوى الفني والبدني وعشان كده الفرق المصرية بتعرف تكسب خارج الأرض.

قال خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "محمود الونش أفضل مساك في الدوري المصري ومستواه تطور كثيرا في الموسم الحالي"، موضحا: محمد ابو جبل تطور كثيرا وبات مستوى قريبا من محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والحارس الأول في مصر".

أشار: "عجبني الأداء التنظيمي والخططي في مباراة الزمالك والرجاء أكثر من الأداء الفني وكان أول هجمة في المباراة كانت من الزمالك".

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استطرد: "لازم الزمالك يحافظ على القوام الأساسي للفريق واحمد عيد من القوام الاساسي والناشئين مثل اسامة فيصل وحسام اشرف وسيف فاروق جعفر لازم يكونوا موجودين".

أضاف: عبد الله جمعة لاعب متطور ولكنه اخد على الهجوم وهو شريك في عدد كبير من الأهداف اللي سجلها الزمالك.