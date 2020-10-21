شكرا لقرائتكم رئيس هيئة استاد القاهرة: نجتمع مع الأهلى لتحديد ضوابط مباراة الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اللواء على درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولى، أن الاستاد لم يتلقى أى خطابات تنظيمية من الكاف من أجل تنظيم دخول الاستاد فى مباراة الجمعة المقبلة التى تجمع الأهلى والوداد المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقال درويش فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج " جمهور التالتة" الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورت 2: جاهزين لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا ونتمنى أن يكون النهائى مصرى خالص بين القطبين، لم يصلنا حتى الآن أى خطاب من الكاف بشأن تحديد الأعداد والاجراءات اللازمة ولكن بالتأكيد هناك خطاب وصل للأهلى وسيكون هناك اجتماع مشترك بيننا، ولكننا جاهزون لأى إجراءات نحن نطهر جميع الأركان وغرف خلع الملابس، والأهلى يقوم بعملية تطهير إضافية، وجاهزون لكل ما هو فى الصالح العام.

واصل: أى أزمات تحدث نتداركها بعدها مباشرة حتى يكون المستوى بنفس ما كان عليه فى أمم أفريقيا، ونعد المصريين بتكرار هذا المشهد الحضارى.

ورغم نجاح الأهلي في تحقيق فوز مُريح على الوداد المغربي في مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا، والتي أقيمت في الدار البيضاء بنتيجة 2/0 ،إلا أن الاستعداد لمباراة العودة المقرر اقامتها يوم الجمعة القادم على ملعب ستاد القاهرة سيكون على قدماً وساق، وحصل الفريق على أجازة من التدريبات لمدة 48 ساعة بعد عودة الفريق من المغرب على أن يستأنف الأهلي تدريباته عصر غداً الثلاثاء استعداداً للمواجهة المرتقبة.

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وتعد الأزمة الحقيقة التي تواجه الجهاز الفني قبل مواجهة الوداد هي حصول محمد الشناوي الحارس الأساسي على انذارين مما يعني أنه في حالة حصول على انذار ثالث في مباراة العودة سيغيب عن المباراة النهائية حال تأهل الأهلي، ولذلك يدرس الجهاز الفني الدفع بعلي لطفي للحفاظ على الشناوي خاصة وأن نتيجة مباراة الذهاب مريحة الى حد كبير إلا أن هناك تيار داخل الجهاز الفني يرفض ذلك ويصر على الدفع بمحمد الشناوي نظراً لصعوبة المباراة.

كما حذر موسيماني لاعبيه من التهاون في مباراة العودة خاصة وأن الوداد لا يملك ما يخسره وبالتالي فلابد من دخول المباراة بمنتهى القوة ونسيان نتيجة مباراة الذهاب واللعب على هدف واحد وهو الفوز بالمباراة، وشدد موسيماني أن المباريات تقام من غير جماهير وبالتالي فأفضلية الأرض أصبحت غير موجودة لأي فريق وبالتالي فالفريق الذي سيجتهد أكثر هو من سيفوز بالمباراة.

في الوقت الذي يسابق الجهاز الطبي الزمن لتجهيز اللاعبين المصابين وبالتحديد الثلاثي محمود عبد المنعم كهربا ومحمد مجدي قفشة ومروان محسن خاصة وأنهم من العناصر الأساسية التي يعول عليها الجهاز الفني كثيراً.