الجنيبي: 31 أكتوبر آخر موعد للرخصة الآسيوية

أوضح حمد الجنيبي، رئيس فريق عمل تراخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن 31 أكتوبر الجاري آخر مهلة للاتحادات الوطنية لتحديد الأندية التي تمكنت من الحصول على الرخصة القارية.

وقال الجنيبي في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: في حال عدم حصول النادي على الرخصة الآسيوية، يترشح النادي الذي يليه في ترتيب الدوري للمشاركة بدوري أبطال آسيا.

وأضاف: سيتعرض الاتحاد المحلي الذي يمنح الرخصة الآسيوية لناد غير مستحق للعقوبات.